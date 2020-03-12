Окружная сессия «Патриот» началась в Махачкале

В среду в Махачкале стартовала окружная сессия «Патриот» Северо-Кавказского федерального округа.

Это этап проекта «Всероссийская сессия «Патриот», который направлен на консолидацию усилий государственных организаций и СО НКО в сфере патриотического воспитания, а также интеграцию ресурсов субъектов патриотического воспитания для реализации единой государственной политики в области патриотического воспитания граждан России и поддержанного Фондом президентских грантов.

Организатор сессии – Агентство социальных технологий и коммуникаций при поддержке Фонда президентских грантов, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Открыли сессию Министр по делам молодежи Республики Дагестан Камил Саидов и директор АНО АСТИК Елена Родионова.

«Сегодня говоря о развитии государства, мы не можем не говорить о патриотизме, о наших детях и роли подрастающего поколения в сохранении сложившихся традиций и дальнейшем развитии российского общества. Эти темы для нас неразрывно связаны. Сессия «Патриот» сегодня стала хорошей площадкой, которая создает условия для консолидации усилий образовательных организаций и общественных объединений в работе по гражданско-патриотическому воспитанию наших детей и молодежи», – отметил Саидов.

В окружной сессии принимают участие руководители патриотических общественных объединений, специалисты образовательных организаций, специалисты общественных объединений и государственных учреждений дополнительного образования детей из Республики Дагестан, Республики Северная Осетия – Алания, Чеченской Республики, Ставропольского края.

Программа мероприятий сессии включает презентацию федеральных, региональных и местных СО НКО, работающих в поле реализации государственной политики в сфере патриотического воспитания, презентацию государственных проектов, конференцию по развитию общественно-государственного партнерства в данной сфере, серию тренингов по развитию социального партнерства и социальных коммуникаций, использованию современных каналов коммуникации для развития компетенций и популяризации деятельности в сфере патриотического воспитания для руководителей патриотических объединений, учителей, специалистов общественных объединений и государственных учреждений дополнительного образования детей.