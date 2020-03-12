Дело об убийстве знакомого фигурантов «Сети» передали в центральный аппарат СК

Уголовное дело об убийстве Артема Дорофеева, знакомого с фигурантами дела террористической организации «Сеть» (запрещена в России), передали в центральный аппарат Следственного комитета из управления СК по Рязанской области.

Адвокат, представляющий интересы журналистов «Медузы», Сергей Бадамшин предположил, что в скором времени в центральный аппарат также передадут дело об убийстве другой знакомой фигурантов дела «Сети» – Екатерины Левченко, передает ТАСС.

Отмечается, что журналисты «Медузы» проходят по делу свидетелями.

В феврале об исчезновении Екатерины Левченко и Артема Дорофеева, которого затем нашли убитым, сообщило издание «Медуза». Пропавшие были знакомы с фигурантами дела террористической организации «Сеть».

Позже было возбуждено дело об убийстве Левченко.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о деле пензенской группы «Сеть».