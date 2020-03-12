Росгидромет подвел итоги прошедшего года

Среднегодовая температура в России в 2019 году была превышена на 2,07 градуса, осадков выпало больше на 8%, сообщил Росгидромет.

«На территории России средняя за год температура воздуха на 2,07 градуса по Цельсию превысила норму - среднюю за 1961-1990 гг. Средняя скорость роста среднегодовой температуры воздуха на территории России в 1976-2019 годах составила 0,47°С/10 лет», – говорится на сайте Росгидромета.

Отмечается, что показатели в два с половиной раза больше, чем скорость роста глобальной температуры за тот же период – 0,18°С/10 лет.

«Средняя по России годовая сумма осадков составила 108% нормы», – говорится в сообщении.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что летом на европейской территории России будет «идеальная зона климатического комфорта».

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