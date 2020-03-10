От коронавируса в Италии за сутки умерли 168 человек

За последние сутки в Италии от заболеваний, вызванных коронавирусом Covid-2019, умерли 168 человек, общее число жертв достигло 631, заявил глава Департамента гражданской защиты страны Анджело Боррелли.

Общее число инфицированных – 8 тыс. 514 человек, передает ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации в Италии, где объявлены беспрецедентные меры по карантину на коронавирус. Жители Италии рассказали, как живет страна в условиях введенной «красной зоны».