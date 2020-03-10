В Госдуме объяснили важность поправки к Конституции об ответственном отношении к животным

Поправка в Конституцию об ответственном отношении к животным заложит основу для воспитания у молодежи гуманного отношения к окружающему миру. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Фокин.

«Когда кто-то совершает преступления по отношению к животным (по-другому я не могу это назвать), следующим шагом может стать жестокость к людям. По тому, как человек относится к животным, можно судить о его воспитании, поведении, мировоззрении. Поэтому та поправка, которая по итогам голосования может быть внесена в статью 114 Конституции, крайне важна для формирования адекватной, правильной, любящей этот мир личности», – отметил член думского комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии, депутат от «Единой России» Александр Фокин.

Во вторник Госдума во втором чтении приняла «президентский пакет» из 110 поправок в Конституцию. В их числе – поправка в статью 114, где перечисляются полномочия правительства. В этот перечень включается «формирование в обществе ответственного отношения к животным».

Такая поправка станет базисом для формирования ответственного отношения к окружающей среде, подчеркивает депутат Фокин. «Сегодня крайне важно сформировать, особенно у молодежи, гуманное и бережное отношение к животным. Начиная с детского сада, затем в школе и вузах, следует готовить молодое поколение к человечному отношению. Все начинается с малого», – отметил парламентарий.

Собеседник напомнил недавнюю историю «хабаровских живодерок». Он отметил, что если бы подросткам, которые жестоко расправлялись с птицами, кошками и собаками, с малых лет объясняли бы ценность всех живых существ, рассказывали о необходимости бережного к ним отношения, наверное, все могло бы обернуться по-другому.