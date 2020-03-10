Котировки Saudi Aramco рухнули ниже цены IPO

Котировки саудовской нефтяной госкомпании Saudi Aramco упали ниже цены IPO впервые с момента выхода компании на биржу в декабре.

По данным биржи Tadawul, на закрытии торгов бумаги компании стоили 30 риялов за акцию (3,75 рияла = 1 доллар), при этом во время сессии цена падала и ниже. Бумаги потеряли в стоимости около 9,1%, передает «Интерфакс».

Затем акции Saudi Aramco продолжили снижение, потеряв еще 5,5%. В ходе торгов падение достигало 10%, однако к концу торгового дня оно было частично отыграно. Торги закрылись на отметке 28,35 рияла за акцию.

IPO Saudi Aramco прошло в декабре 2019 года на Tadawul. Акции компании были размещены по верхней границе ценового диапазона – 32 рияла, или 8,53 доллара за бумагу.

Объем предложения составил 3 млрд акций, или 1,5% капитала. В январе был реализован опцион на доразмещение еще 450 млн акций.

В результате общий объем размещения достиг рекордных 29,4 млрд долларов.

Акции саудовской госкомпании уже на второй день торгов существенно подорожали, приблизившись к отметке в 39 риялов за бумагу, а капитализация превысила 2 трлн долларов, именно эту отметку саудовские власти называли целевой при подготовке IPO Saudi Aramco.

Ниже цены IPO акции компании рухнули впервые.

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