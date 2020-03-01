Путин прибыл в Псков

Президент Владимир Путин прибыл в Псковскую область, где примет участие в памятных мероприятиях в День памяти воинов-десантников 6-й роты 76-й воздушно-десантной дивизии, геройски погибших 20 лет назад в бою с бандформированиями в Аргунском ущелье.

Путин возложит цветы к памятному знаку «Купол» в поселке Череха. Он также посетит часовню святого великомученика и победоносца Георгия, передает ТАСС.

Президенту продемонстрируют макет панорамы боя 6-й парашютно-десантной роты. После российский лидер кратко побеседует с родственниками погибших воинов и посетит концерт, посвященный памяти десантников.

6-я парашютно-десантная рота 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й воздушно-десантной дивизии под командованием гвардии подполковника М. Евтюхина в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье вступила в неравный бой, героически сдерживая натиск свыше двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шестерым. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 21 из них – посмертно, 68 – награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно.