Мурашко рассказал о проверке подозреваемого в убийстве ветеранов медбрата на детекторе лжи

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8 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 15:21  |  vz.ru
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От санкций США «Роснефть» спасет народ Америки

Что останавливает США от введения санкций против Роснефти Фото: РИА Новости
Вашингтон пригрозил болезненными санкциями против крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть». США лицемерно запрещают России работать в Венесуэле, тогда как собственным компаниям дают зеленый свет. Америка легко могла бы запретить покупку российской нефти по иранскому сценарию. Но есть ряд обстоятельств, из-за которых Вашингтон не решается на такой жесткий шаг.  Подробности...
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Проблемы россиян решат по интернету

Масштабные инфраструктурные проекты невозможно реализовать без цифровых платформФото: bv.mos.ru
С развитием интернета россияне получают возможность прямого контроля над чиновниками. Этому способствует развитие цифровых платформ обратной связи. «Активный гражданин» в Москве, «Народный контроль» в Татарстане и подмосковный «Центр управления регионов» позволяют найти тех, по чьей вине во дворах не вывозится мусор или нет освещения. Теперь этот опыт планируется распространить на всю Россию. Подробности...
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Миллиардные хищения привели к генерал-полковнику

Генерал Арсланов, похоже, достиг пика военной карьерыФото: Владимир Гердо/ТАСС
Задержание военачальника столь высокого ранга, как замначальника Генштаба, и проводилось на соответствующем уровне. Халила Арсланова «брали» сотрудники военной контрразведки ФСБ. Генералу инкриминируется мошенничество на сумму в 6,7 миллиарда рублей. Один ли он был в этой криминальной схеме? Или это лишь верхушка «военной мафии», которая так же непобедима, как и вся российская армия? Подробности...
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Ошибки Назарбаева привели к массовым беспорядкам в Казахстане

По всей видимости, к большому числу жертв привела медлительность казахской полицииФото: кадр из видео
На юге Казахстана в ходе массовых погромов погибли восемь человек, десятки получили ранения. Правоохранители не исключают, что столкновения вспыхнули на межнациональной почве. Нападению подверглись представители диаспоры дунган. Власти уверены, что к трагедии привели действия провокаторов и очевидцев, которые «снимали происходящее на видео». Почему Казахстану многие годы не удается понизить межэтническую напряженность? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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И эти люди будут учить нас демократии?

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Не пробыв и 24 часов премьер-министром Тюрингии, Томас Кеммерих подал в отставку под невыносимым давлением Берлина, газет и лево-зеленых. Потому что демократия – это власть демократов. А вы что думали? Подробности...
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Опомнитесь, русофобы!

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Руководство этих стран предает не только свое прошлое – оно, по сути, обманывает и предает собственные народы. Более того, оно стравливает их с народом и государством, благодаря которому эти люди и страны вновь появились на свет. Подробности...
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Через две тысячи лет на нас будут косо смотреть

Сергей Лукьяненко, писатель
Я просто хочу знать, что живу в великой стране. Хочу великих строек, да! Отдыхать в Египте хочу! А не этого бесконечного блуждания по кругу! Подробности...
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      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

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              Мурашко рассказал о проверке подозреваемого в убийстве ветеранов медбрата на детекторе лжи

              8 февраля 2020, 14:07

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Кировского медбрата-анестезиста Сергея Вольфа, которого подозревают в убийстве ветеранов, проверили на детекторе лжи, все обвинения были опровергнуты, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

              Мурашко сообщил, что в ходе проверок «подняли всю документацию», а медработника «пропустили через детектор лжи», и тогда «все отвергли», передает РИА «Новости».

              Ранее в соцсетях появилась информация о причастности Вольфа к убийству десяти ветеранов. В обсуждении на портале «Двач» некий медик-анестезист рассказал, что намеренно убивает своих пациентов, отключая их от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщала «Комсомольская правда».

              При этом неизвестный якобы выложил фотографию своего бейджа, на котором были указаны имя, отчество и профессия. Подозреваемым оказался медбрат-анестезист Сергей Вольф, который работает в КОГБУЗ «Кировский областной госпиталь для ветеранов войн».

              В региональном Минздраве сообщали, что Вольф «не принимал участие в обсуждении на форуме», а бейдж и медицинская форма не принадлежат сотрудникам госпиталя.

              Кроме того, «предварительная проверка не выявила фактов смерти пациентов во время дежурства данного сотрудника».

              При этом прокуратура региона начала проверку.

              Сам Вольф позже записал видеообращение, заявив о своей невиновности.


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