У самолетов Boeing 737 MAX обнаружен очередной дефект

В программном обеспечении модели Boeing 737 MAX найдена новая неисправность, заявил глава Федерального авиационного управления США Стив Диксон.

Отмечается, что неполадки выявлены в системе стабилизации. Проблема должна быть устранена до того, как самолет можно будет вернуть в эксплуатацию, передает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

Напомним, после двух авиакатастроф эксплуатация 737 MAX была приостановлена. В обоих случаях произошел сбой в системе улучшения характеристик маневренности. Кроме того, могла не работать функция оповещения о неисправности датчиков.

Ранее сообщалось о том, что Boeing обнаружила ранее неизвестные неисправности в программном обеспечении самолета 737 MAX. Сборка самолетов данной модели приостановлена.

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