В Польше заявили об отказе от закупок угля у России

Польские государственные компании перестанут ввозить уголь из-за границы, в том числе перестанут покупать его у России, заявил вице-премьер страны Яцек Сасин, пишут СМИ.

«Я после переговоров с главами государственных компаний. Они больше не будут ввозить уголь из-за рубежа», – заявил чиновник, передает «Европейская правда» со ссылкой на RMF24

В прошлом году польские СМИ сообщали, что угольные шахты в стране не в состоянии удовлетворить спрос, из-за чего страна стала зависима от импорта угля из России.