В Польше рассказали о зависимости от угля из России

Польские угольные шахты оказались не в состоянии удовлетворить спрос в стране, контролируемые государством энергетические компании PGE и Tauron используют сырье из России, сообщают СМИ.

«Уже не только теплоэнергетика, но и электроэнергетика вынуждена использовать уголь из России», – передает РИА «Новости» сообщение польского издания DGP.

По этим данным, импорт угля в Польшу в 2018 году составил 18-19 млн тонн, 70% из этих поставок пришло из России.

Отмечается, что уменьшение добычи угля в стране связано с закрытием убыточных шахт. Компании не способны обеспечить объемы сырья для запросов потребителей в Польше.

Даже докапитализация Польской горнодобывающей группы размером в 3 млрд злотых (порядка 820 млн долларов) не позволяет покрыть спрос в стране, поясняет издание.

«Предприятия, которые имеют подписанные соглашения с Польской горнодобывающей группой (PGG), часто получают информацию, что в рамках «вилки», содержащейся в договоре, производитель выполнит поставку по нижнему порогу. В нормальных зимних условиях это может означать нехватку 10-20% угля. Поэтому компании в таких ситуациях покупают импортный уголь», – сказал глава польской теплоэнергетической хозяйственной палаты Яцек Шимчак.

По этим сведениям, энергетическая компания Tauron также занимается закупками угля в России.

«В прошлом году Tauron Mining, или три собственных шахты Tauron, добыли более чем на 1,8 миллиона тонн угля меньше, чем предполагал план», – говорится в материале издания.

12 декабря были сертифицированы «около двух тысяч тонн (угля) очень хорошего качества, с низким содержанием серы» из России. По данным DGP, в 2019 году в Польше может не хватить 2 млн тонн топлива.

Напомним, в октябре Польша утверждала, что заключила контракт на поставку американского сжиженного природного газа, который якобы оказался дешевле российского.