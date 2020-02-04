Актер сериала «Великолепный век» осужден на 16 лет

Турецкий актер Аднан Коч, известный по роли в популярном сериале «Великолепный век», получил 16 лет и восемь месяцев тюрьмы за оказание вооруженного сопротивления полиции, захват заложников и незаконное ношение огнестрельного оружия и ряд других обвинений.

В исторической драме «Великолепный век» Коч исполнил роль Бехрама-паши, также он сыграл главную роль в сериале «Восточные сладости / Восток-Запад» (Кемаль), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Cumhuriyet.

Актер и пятеро других обвиняемых были задержаны в 2018 года в ходе антинаркотической операции. При задержании они оказали вооруженное сопротивление, пытались уничтожить улики и взять в заложники полицейских. В ходе операции ранения получили шесть стражей порядка.

Третий уголовный суд Стамбула вынес приговоры по таким обвинениям как «незаконное ношение огнестрельного оружия», «причинение телесных повреждений», «вооруженное сопротивление сотрудникам полиции», «захват и удержание лица в качестве заложника», «незаконное лишение свободы».

Коч и его брат Ахмет приговорены к 16 годам и 8 месяцам лишения свободы, остальные обвиняемые получили сроки от четырех лет, девяти месяцев и 15 дней до 17 лет и шести месяцев.

Ранее сообщалось, что известный по ролям в сериалах «Литейный» и «Гастролеры» российский актер Константин Кордо-Сысоев получил 11 лет лишения свободы за убийство жены.