Захарова объяснила заявления политиков Эстонии про Тартуский договор

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, почему политики в Эстонии обсуждают Тартуский договор.

Она прокомментировала в Facebook заявления политиков о том, что «Тартуский договор действует» и что нужно «требовать репараций». По ее словам, в тех странах, где говорят об этом, «у политических элит проблемы не с прошлым, а с будущим». Захарова считает, что речь идет о «кризисе развития» – политикам «нечем привлекать электорат».

В воскресенье в Эстонии отметили сотую годовщину подписания договора. В Тарту за «рабочим обедом» собралось руководство страны, а также министры иностранных дел Латвии, Финляндии и Польши, передает РИА «Новости».

Парламентская Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) провела в Тарту факельное шествие.

В Москве эстонские дипломаты возложили цветы на могилу Адольфа Йоффе, который подписал договор.

Напомним, президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Тартуский мирный договор с Советским Союзом все еще действует, но границы государств, установленные после Второй мировой войны, менять не следует.