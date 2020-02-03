Захарова объяснила заявления политиков Эстонии про Тартуский договор

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3 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 01:56  |  vz.ru
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Американская нефть доведет Лукашенко до украинского сценария

Америка готова залить Белоруссию своей нефтью Фото: REUTERS/Noah Berger
Госсекретарь США воспользовался разногласиями Белоруссии с Россией по цене на нефть и заявил о готовности на 100% обеспечить белорусов собственным сырьем. Только о скидке он даже не заикнулся. Заигрывание Минска с Западом переходит на новый уровень. Чем американская нефть для Лукашенко лучше российской? Подробности...
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«Охоту на ведьм» не удастся выдать за борьбу с хамством чиновников

Заместитель председателя горсовета Керчи Лариса Щербула с пережившей блокаду жительницей города Фото: горсовет-керчь.рф
Реакция на керченский «меховой визит с булками» очень показательна – сначала публика в соцсетях, не разобравшись в деталях, обрушилась на «наглых чиновников, унижавших ветеранов». А потом глава Крыма и вовсе потребовал увольнения провинившихся. Между тем, если внимательно разобраться, то особой вины за керченскими депутатами нет, а «охота на ведьм» абсолютно недопустима и вредна. Подробности...
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Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
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Главе Госдепа пришлось разочаровать Зеленского

Майк Помпео и Владимир Зеленский публично улыбались - но их реальное настроение вряд ли было настолько же радужнымФото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС
Госсекретарь США продолжает свой визит по постсоветскому пространству, а в Киеве, куда Майк Помпео приехал прежде всего, теперь пытаются прийти в себя. Все дело в том, что сказал и что не сказал глава американской дипломатии во время пребывания на Украине. Почему Киев столь разочарован визитом госсекретаря США? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Балканы могут взорваться вулканом войны

Андрей Манчук, политолог
Тридцать лет независимости превратили бывшие югославские республики в колонии стран первого мира, а перманентный экономический кризис провоцирует рост социальных противоречий, помноженных на старую межнациональную рознь. Подробности...
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Человек должен оставаться гражданином даже в коме

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
Куда только не обращались родственники крымчанки Васильченко – паспорт ей не выдавали больше года. Раз не может прийти сама, то и паспорт выписать невозможно. Она вроде бы гражданка, а вроде как уже и нет. Подробности...
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Юбилей «Макдоналдса» – это и юбилей национальной трагедии

Сергей Мардан, публицист
Идея с самого начала поражала кристально чистой, незамутненной глупостью. Только человеку, бесконечно далекому от России, могла прийти в голову мысль, что события начала 90-х имеют для нас хоть какой-то ностальгический смысл. Подробности...
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      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

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      Подаренное Эрдоганом зеркало привело Меркель в восторг

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              Захарова объяснила заявления политиков Эстонии про Тартуский договор

                 3 февраля 2020, 00:54
              Фото: Luiz Rampelotto/Zuma/Global Look Press
              Текст: Антон Антонов

              Версия для печати  •
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              Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, почему политики в Эстонии обсуждают Тартуский договор.

              Она прокомментировала в Facebook заявления политиков о том, что «Тартуский договор действует» и что нужно «требовать репараций». По ее словам, в тех странах, где говорят об этом, «у политических элит проблемы не с прошлым, а с будущим». Захарова считает, что речь идет о «кризисе развития» – политикам «нечем привлекать электорат».

              В воскресенье в Эстонии отметили сотую годовщину подписания договора. В Тарту за «рабочим обедом» собралось руководство страны, а также министры иностранных дел Латвии, Финляндии и Польши, передает РИА «Новости».

              Парламентская Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) провела в Тарту факельное шествие.

              В Москве эстонские дипломаты возложили цветы на могилу Адольфа Йоффе, который подписал договор.

              Напомним, президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Тартуский мирный договор с Советским Союзом все еще действует, но границы государств, установленные после Второй мировой войны, менять не следует.

              Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что Варшава имеет право на репарации от России. Захарова посоветовала ему «не шаромыжничать».


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