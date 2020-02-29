Появились сообщения об отмене саммита США-АСЕАН в Лас-Вегасе

Специальный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и США не состоится из-за распространения коронавируса, сообщили источники в Белом доме.

Встреча должна была состояться 14 марта в Лас-Вегасе, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Предложение провести саммит лидерам АСЕАН в ноябре направил глава американского государства Дональд Трамп. Трамп не принимал участия во встречах АСЕАН в 2018 и 2019 годах.

При этом несколько дней назад госсекретарь США Майк Помпео заявил, что подготовка к саммиту продолжается, несмотря на коронавирус, передает РИА «Новости».

Напомним, отменены симпозиум ВАДА и международная туристическая выставка-ярмарка ITB.

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