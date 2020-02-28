Назван ответ России на «неядерный мгновенный удар» США

«Появление у России гиперзвукового оружия спутало США все карты, так как технология управляемого гиперзвука позволяет преодолевать комплексы ПРО», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя заявление Пентагона о развитии вооружений в рамках американской стратегии «неядерного мгновенного удара».

«Неядерный мгновенный удар» или «Быстрый глобальный удар» – это стратегия развития вооруженных сил США. Ее суть заключается в том, чтобы в случае конфликта с высокоразвитым государством лишить его ядерного потенциала. То есть нанести обезоруживающий удар по местам базирования континентальных баллистических ракет. А когда противник наносит в ответ удар с уцелевших установок – ракеты перехватываются системами ПРО США», – рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«В результате противник лишается ядерного потенциала. США, наоборот, его сохраняют, потому что наносили удар без применения ядерного оружия. А затем диктуют проигравшей стороне свою волю. Вот такая красивая концепция», – добавил Леонков.

«Но появление у России гиперзвукового оружия спутало США все карты. Технология управляемого гиперзвука дает возможность преодолевать американские комплексы ПРО и поражать территорию США со стопроцентной вероятностью», – продолжил эксперт.

«Впрочем, американцы не оставляют надежд реанимировать эту стратегию. Сейчас у них есть восемь программ, разрабатываемых в интересах военно-морского флота, армии и военно-воздушных сил. Помимо этого, американцы создали космические войска. В их задачу входит создание эшелонированной системы спутников, которая позволит обнаруживать на ранней стадии не только запуски российских баллистических ракет, но и пуски гиперзвуковых комплексов», – напомнил собеседник.

Однако России есть, что противопоставить этой стратегии, отметил Леонков.

«Мы создали эшелонированную систему ПВО и радиолокационных станций (РЛС), которая постепенно преобразуется в систему воздушно-космической обороны. Сейчас мы подтягиваем разработки по комплексам С-500 и А-235 (Нудоль), совершенствуем спутниковую группировку, станции загоризонтного радиолокационного обнаружения. Вся система завязана на автоматизированную систему управления воздушно-космической обороной, которая, при возникновении угроз, позволяет очень быстро формировать алгоритмы ответно-встречного удара», – пояснил эксперт.

По его словам, ранее президент России частично раскрыл алгоритм этого удара, сказав, что «удар будет наноситься по тем местам, откуда стартовали ракеты, и по тем местам, где принимались эти решения».

«Американцы понимают, что мы не шутили. Для них это как ушат холодной воды. Вот, например, вчера «Циркон» испытали. Именно это у них и вызывает беспокойство», – резюмировал Леонков.

Ранее и. о. министра ВМС США Томас Модли заявил о том, что США оказались в «безвыходном положении» из-за российских гиперзвуковых ракет. «Поэтому мы развиваем вооружения в рамках неядерного мгновенного удара», – добавил Модли.

По его словам, сейчас ведется работа с ВВС и рассматриваются варианты, о которых он не может «заявить открыто».

1 февраля Модли также сравнил отставание от России в сфере гиперзвукового оружия с запуском Советским Союзом первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

В середине января в Пентагоне заявили, что США потребуются годы, чтобы справиться с последствиями неудачи в разработке гиперзвукового оружия.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Россия увеличивает отрыв от США в гиперзвуке.

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