Константинополь раскритиковал встречу в Аммане из-за «пророссийской» церкви

Константинопольский патриарх Варфоломей возмутился проведением межправославной встречи в Аммане из-за присутствовавшей на переговорах Церкви, «стоящей на стороне Российской Федерации».

«Если мы хотим быть верными себе и жить по Богу, дабы следовать многовековым принципам православия, то Поместная церковь должна отказаться (от присутствия на этой встрече), если там участвует Поместная церковь, стоящая на стороне Российской Федерации», – заявил Варфоломей в послании к Иерусалимскому патриарху Феофилу, передает «Интерфакс».

В Украинской православной церкви сообщили, что на встрече принимают участие главы и представители Поместных церквей, представляющих 160 млн верующих. На встрече обсуждается «украинский вопрос».

Напомним, в УПЦ сообщили, что все монастыри церкви поддерживают патриарха Московского и всея Руси Кирилла, и ни один монастырь УПЦ не перешел в «новую украинскую церковь».