Сурков предложил закрепить в Конституции «гиперпрезидентскую» форму правления

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26 февраля, среда  |  Последнее обновление — 11:50  |  vz.ru
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Коронавирус угрожает торговым партнерам России

Мировая паника начала бить по нефтиФото: Виктор Филатов/РИА «Новости»
Активность вируса за пределами Китая привела к обвалу котировок по всему миру и обеднению богатейших людей планеты. Мир признал: быстро проблему решить не удалось. Пандемия грозит мировой экономике новым глобальным кризисом. Он может затронуть и страны, с которыми торгует Россия, и ослабить рубль. Впрочем, есть и другой вариант развитии ситуации.  Подробности...
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Кремль проводит конкурс для желающих пройти в Госдуму

Организаторы конкурса «Лидеры России» решили помочь россиянам, претендующим на членство в парламентеФото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»
Конкурс «Лидеры России», финалисты которого уже занимают посты в госкомпаниях и органах власти, открывает новое политическое направление. Оно предназначено для желающих стать депутатами разных уровней – от муниципального до федерального. И хотя победителям не гарантируется избрание в какой-либо законодательный орган, руководители конкурса уверены: финалисты будут востребованы на выборах в Госдуму. Подробности...
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«Кинжал» и «Калибр» зародились благодаря маршалу Язову

Назначение Язова министром обороны СССР стало неожиданным для него самогоФото: Фотохроника ТАСС
На 96-м году жизни после продолжительной болезни скончался последний Маршал СССР и последний министр обороны Советского Союза Дмитрий Язов. Свои мемуары Дмитрий Тимофеевич назвал «Удары судьбы». Это более чем верно. Какими ударами была отмечена история его жизни, какое отношение Язов имел к ракетам «Калибр» – и что в свое время привело его на сторону ГКЧП? Подробности...
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За пост президента США сразятся сразу два «агента Кремля»

Теперь Трампа и Сандерса объединяет обвинение в том, что на них ставит ПутинФото: Zuma/ТАСС, REUTERS/Mike Blake
Американское глубинное государство оказалось в патовой ситуации: все более реальным становится неприемлемый для него президентский финал Трамп – Сандерс. Дональд Трамп уже открыто обвинил спецслужбы и истеблишмент в заговоре против него и сенатора-социалиста и использовании выдуманной темы «русского вмешательства». Недавно это казалось невероятным, но сейчас оба кандидата обвиняются в связях с Москвой. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Маршал Язов так и не стал спасителем СССР

Сергей Мардан, публицист
Самое простое сегодня – исполнить панегирик «последнему маршалу великой империи». Или наоборот – обличить нерешительность и непоследовательность одного из ключевых членов ГКЧП. Только не получается ни то, ни другое. Подробности...
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На Украине не хотят праздновать годовщину Майдана

Андрей Манчук, политолог
У людей нет особого повода праздновать шестилетие Евромайдана – именно потому, что переворот очевидно имел по-настоящему катастрофические последствия для страны. Подробности...
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Держаться здравого смысла становится все труднее

Сергей Худиев, публицист, богослов
ЛГБТ-идеология – это не про секс и не про права человека. Это про власть определенной идеологической группы решать в мировом масштабе, во что должны верить все остальные. Подробности...
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              Сурков предложил закрепить в Конституции «гиперпрезидентскую» форму правления

                 26 февраля 2020, 10:59
              Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
              Текст: Наталья Ануфриева

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              Бывший помощник президента России Владислав Сурков считает, что нужно закрепить в Конституции «гиперпрезидентскую» форму правления.

              Об этом Сурков заявил в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, опубликованном в издании «Актуальные комментарии».

              «У нас уже по факту, естественным образом сложилась не просто президентская, а гиперпрезидентская форма правления. Она органична для нашей политической культуры и, мое мнение, ее надо формально-юридически закрепить», – сказал он.

              Также экс-чиновник высказал мнение о необходимости заново начать отсчет президентских сроков.

              «Новыми полномочиями это будет уже как бы другой институт президентства. На него не смогут распространяться ограничения нынешнего президентства. Во всяком случае, если власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погрешат против юридической чистоты», – добавил он.

              Вместе с тем бывший помощник главы государства признался, что подробно не изучал предложения по изменениям в текст конституции, только «читал то, что было в новостях».

              При этом он отметил, что упомянуть Бога в основном законе России можно, но в целом без разницы, так как Богу «ни жарко, ни холодно от того, что его запишут».

              Ранее Сурков назвал «чистой самоволкой» свой уход с должности помощника главы государства, а также рассказал о разговоре с Путиным перед своим увольнением.

              Напомним, 20 января президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, которым предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

              Во вторник в Госдуму внесли проект поправок по голосованию об изменении Конституции.


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