Садальский раскритиковал слова Малышевой о пенсионерах

Актер Стас Садальский раскритиковал врача и телеведущую Елену Малышеву за ее ответ на слова подписчицы в инстаграме про недоступность цен в клинике Малышевой.

«Первый прием – 20 тыс. рублей за то, чтобы только поболтать?», – передает РИА «Новости» слова Садальского.

Актер назвал телеведущую «буржуем от медицины». Он выразил возмущение, что Малышева построила карьеру за счет телевидения, с помощью которого якобы постоянно занимается рекламой собственного бизнеса за государственный счет.

Врач и телеведущая Елена Малышева ответила на комментарий подписчицы в Instagram о том, что обычным пенсионерам не по карману лечение в ее медицинском центре, посоветовав обращаться в бесплатные клиники.

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