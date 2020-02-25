СК установил личность второго соучастника убийства Япончика

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25 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 17:29  |  vz.ru
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Запад стремится добить остатки технологических достижений России

Авиадвигатель ПД-14 – главная надежда России в высокотехнологичных отраслях промышленности Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
«С нами не готовы разговаривать на равных, а рассматривают лишь как папуасов, у которых можно за бесценок что-то скупать». Такими словами авиационный эксперт Роман Гусаров объяснил газете ВЗГЛЯД, почему западные страны мешают Китаю и России совершить прорыв в самой технологически сложной отрасли промышленности – авиации. Подробности...
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Шнуров в политике может закончить как Собчак

У Шнура прорезался политический голосФото: Петр Ковалев/ТАСС
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о начале политической карьеры – он вступил в Партию роста и готов участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Но для успешного перехода из шоу-бизнеса в политику от «звезды» потребуется много усилий, предупреждают эксперты. Иначе селебритиз быстро «стухают», как это было с походом в политику Ксении Собчак.  Подробности...
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Дело «Сети» разрушило идеальный мир либералов

Журналисты раскопали вполне реальные преступления «Сети»Фото: Александр Поляков/ТАСС
В деле пензенской группы «Сеть», члены которой были обвинены в подготовке терактов и осуждены на сроки от 6 до 18 лет заключения, могут появиться новые эпизоды. Ряд фигурантов дела связывают с убийством свидетелей. Защитники «Сети» из либерального лагеря категорически против обнародования этой информации, поскольку может пострадать имидж осужденных, над обелением которого либералы трудились последние несколько недель. Подробности...
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США научат украинскую молодежь национальному сознанию

Американцам особенно интересна активная молодежь, которую можно использовать в политических целяхФото: Zuma/ТАСС
США готовы вложить десятки миллионов долларов на развитие «демократических ценностей» украинской молодежи и противодействие «злонамеренной пропаганде» России. Агентство USAID, которое взялось за обработку умов молодых украинцев, действует на Украине уже 20 лет. С чем связана нынешняя программа, были ли эффективны предыдущие инвестиции и что им может противопоставить Россия? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Держаться здравого смысла становится все труднее

Сергей Худиев, публицист, богослов
ЛГБТ-идеология – это не про секс и не про права человека. Это про власть определенной идеологической группы решать в мировом масштабе, во что должны верить все остальные. Подробности...
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Коронавирус – фактор чужого страха

Андрей Перла, Политолог
Дело именно в непривычности и отчасти приятности этого ощущения: большая беда не с нами, не наша вахта. Мы – те, кто сочувствует, а не те, кому. Эгоистично так говорить, но хорошо бы так и осталось. Подробности...
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Блестящий русский флот расформирован по указке англичан

Владимир Можегов, публицист
Слава непобедимого русского адмирала гремела по всей Европе, затмевая славу Горацио Нельсона. Факты свидетельствуют: британский адмирал шел по стопам Ушакова, копируя его стиль и используя его тактические и стратегические находки. Слава же первенства по праву принадлежит Ушакову. Подробности...
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      На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса

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              СК установил личность второго соучастника убийства Япончика

              25 февраля 2020, 16:03

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Следователи установили личность второго соучастника убийства Вячеслава Иванькова, известного как «вор в законе» Япончик, – им оказался 39-летний Каха Газзаев, которому уже предъявлено обвинение, сообщает СК.

              «Следственным комитетом Российской Федерации при содействии Управления уголовного розыска ГУ МВД России по городу Москве установлена личность второго соучастника убийства Вячеслава Иванькова, более известного как «вор в законе» «Япончик». Им является ранее неоднократно судимый 39-летний Каха Газзаев, который на основании приговора суда с 2017 года содержится в местах лишения свободы за совершение других преступлений», – говорится в сообщении на сайте СК.

              Следствие полагает, что именно он предоставил соучастникам винтовку, из которой убили Япончика, а также участвовал в перевозке и хранения оружия. В момент убийства Газзаев был на месте происшествия, наблюдал за прилегающей территорией.

              «Газзаеву предъявлено обвинение в совершении убийства в составе организованной группы и незаконном хранении оружия, и по ходатайству следствия суд санкционировал его арест сроком на два месяца», – сообщили в СК.

              В начале февраля Следственный комитет предъявил обвинение в убийстве Муртазу Шадании. Сообщалось, что он мог быть связан с криминальным авторитетом Махо.

              Летом 2009 года Япончика на выходе из ресторана в Москве тяжело ранил снайпер, через несколько месяцев пострадавший скончался.


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