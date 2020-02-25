СК установил личность второго соучастника убийства Япончика

Следователи установили личность второго соучастника убийства Вячеслава Иванькова, известного как «вор в законе» Япончик, – им оказался 39-летний Каха Газзаев, которому уже предъявлено обвинение, сообщает СК.

«Следственным комитетом Российской Федерации при содействии Управления уголовного розыска ГУ МВД России по городу Москве установлена личность второго соучастника убийства Вячеслава Иванькова, более известного как «вор в законе» «Япончик». Им является ранее неоднократно судимый 39-летний Каха Газзаев, который на основании приговора суда с 2017 года содержится в местах лишения свободы за совершение других преступлений», – говорится в сообщении на сайте СК.

Следствие полагает, что именно он предоставил соучастникам винтовку, из которой убили Япончика, а также участвовал в перевозке и хранения оружия. В момент убийства Газзаев был на месте происшествия, наблюдал за прилегающей территорией.

«Газзаеву предъявлено обвинение в совершении убийства в составе организованной группы и незаконном хранении оружия, и по ходатайству следствия суд санкционировал его арест сроком на два месяца», – сообщили в СК.

В начале февраля Следственный комитет предъявил обвинение в убийстве Муртазу Шадании. Сообщалось, что он мог быть связан с криминальным авторитетом Махо.

Летом 2009 года Япончика на выходе из ресторана в Москве тяжело ранил снайпер, через несколько месяцев пострадавший скончался.