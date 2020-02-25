Российского актера задержали на Рублевке с 90 таблетками МДМА

Российского 40-летнего актера и модель Александра Городника задержали в одном из элитных поселков на Рублевке с 90 таблетками наркотического вещества, пишут СМИ.

«В ходе осмотра места происшествия, был установлен автомобиль Lexus IS 250, находящийся в пользовании Александра. На переднем сидении дорогой иномарки были найдены еще 20 полимерных свертков содержащих по три таблетки каждый. Всего у Александра было изъято 90 таблеток наркотического вещества. Как показала экспертиза, таблетки представляют собой наркотик МДМА», – сообщил источник «Комсомольской правды» в правоохранительных органах.

Отмечается, что изъятый объем квалифицируется как большой, по данным издания, актер планировал продать наркотики. Возбуждено уголовное дело, сам Городник задержан.

Ранее в СМИ появились сообщения о задержании актрисы Натальи Бочкаревой с кокаином в белье. Сама актриса назвала эту информацию ложью и враньем. Она потребовала, чтобы виновные в желании «раздуть скандал» были наказаны.