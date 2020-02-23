Иностранные участники «Лидеров России» рассказали о своих ожиданиях и планах

В региональном полуфинале конкурса «Лидеры России 2020», флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», проходящем в Центральном федеральном округе, участвуют шестеро граждан других государств.

Четверо из них – граждане Украины, по одному представителю – из Эстонии и Белоруссии. По словам иностранцев-полуфиналистов, этот конкурс управленцев они расценивают как возможность развить и реализовать свой потенциал на благо России, с которой их жизнь неразрывно связана уже много лет, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Владислав Белоусов из Белоруссии живет в Москве уже 10 лет. По его мнению, лидер от обычного гражданина отличается тем, что не боится брать на себя ответственность, не боится что-то менять и делать то, чего не делают другие. Владислав увлекается единоборствами и проводит параллель между спортом и бизнесом.

В конкурсе Владислав видит хорошую возможность для профессионального и карьерного развития. «Сегодня я руковожу продажами и преподаю курс по маркетингу. Мне постоянно приходится принимать решения, от которых зависит дальнейшее развитие компании. Эти решения могут принести либо хорошую прибыль, либо «хороший» убыток, и они принимаются постоянно. Очень здорово, что в моей жизни появился этот конкурс, такая дополнительная «ачивка», где я могу бросить себе вызов и понять, что я стою на фоне других людей. Мне хотелось бы применить свои знания в компании глобального уровня, влиять на серьезные процессы в развитии экономики», – отметил он.

Глеб Сибирцев из Эстонии рассказал, что, если выиграет в конкурсе, хотел бы работать с государственным сектором и развивать бизнес-структуры. «Формально я один из шести иностранцев на этом конкурсе. Формально, потому что я 16 лет живу в Москве, у меня вид на жительство в России. Своим наставником я вижу [руководителя администрации президента России] Антона Вайно, который, как и я, родился в Таллинне», – сказал Сибирцев.

Он сказал, что среди главных достижений в жизни считает развитие собственного бизнеса. Его компания является одним из крупнейших дистрибьютеров смартфонов в России. Также он отметил, что три его дочери – одна из главных побед в жизни.

По словам Глеба, подобных конкурсов нет ни в Эстонии, ни в странах Европы. Для него это послужило одной из причин подать заявку.

В сообщении отмечается, что, что на региональный этап конкурса в Москве прибыла делегация из Азербайджана. Они планируют внедрять подобный конкурс в своей стране.

Валерия Гусарова с Украины работала в Европе и Америке и переехала после прохождения многоуровневого отбора в международной компании. За семь лет прошла путь от стажера до директора. Сейчас работает коммерческим директором международной компании, производящей детское питание.

После конкурса Валерия не хотела бы менять отрасль. Но хотела бы применить свои знания и опыт в некоммерческих организациях. «Я рекомендую конкурс своим коллегам и рассчитываю, что в следующем году участников из нашей компании будет больше. Я вижу сейчас в конкурсе довольно мало людей из международных корпораций. Они есть, но я верю, что их может быть значительно больше», – сказала она.

«Конкурс дает огромный заряд энергии и является мощным стимулом к развитию. Я очень рада, что у меня есть возможность здесь применить свои знания и опыт на пользу России», – добавила Гусарова.

Участники за два дня конкурса должны продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Вечером 23 февраля будут подведены итоги и определены финалисты от ЦФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса «Лидеры России».

22 февраля в московском Экспоцентре на Красной Пресне состоялась церемония открытия полуфинала конкурса «Лидеры России 2020» для участников из Центрального федерального округа (ЦФО).

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему в ЦФО к промежуточному финишу пришло вдвое больше участников, чем в других округах, и кто уже проявил к ним интерес.