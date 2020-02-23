Основатель Pink Floyd назвал Британию собачьей будкой

Один из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс вступился за создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Уотерс принял участие в акции, которая состоялась в Лондоне в поддержку Ассанжа.

«Мы живем не в свободной стране, а в обычной собачьей будке», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Daily Mail.

Уотерс возмутился тем, что британцы «лают и виляют хвостами по команде заокеанских хозяев и господ». Он усомнился в независимости судебной системы Великобритании.

Музыкант призвал главу британского правительства Бориса Джонсона прекратить судебный процесс об экстрадиции Ассанжа. Уотерс считает, что Лондон должен доказать приверженность «духу Великой хартии вольностей, свободы, честной игры, демократии, свободы слова и, в особенности, свободы прессы».

Напомним, в пролом году основателя WikiLeaks арестовали в Лондоне. Ему грозит экстрадиция в США.

Вестминстерский магистратский суд Лондона назначил слушания о его экстрадиции на конец февраля 2020 года, однако СМИ сообщали, что рассмотрение этого вопроса может затянуться на шесть лет.

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