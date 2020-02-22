Шнуров сказал, почему нельзя изменить слова песни про выборы

Музыкант Сергей Шнуров, вступивший в Партию роста и не исключивший своего участия в выборах в Госдуму в 2021 году, ответил на вопрос о том, изменит ли он теперь слова песни, прозвучавшей в фильме «День выборов».

Ведущий Вадим Такменев в эфире телепрограммы «Центральное телевидение» на канале НТВ спросил, будет ли музыкант в связи с новой ситуацией менять слова песни, если его попросят спеть ее на концерте, ведь в будущем, возможно, она будет ассоциироваться и с ним, если Шнуров станет кандидатом.

«С какой стати? Это народная уже поговорка, это вошло в народ, это все поют. Как я могу это поменять?» – передает РИА «Новости» слова Шнурова.

«Я еще не кандидат, я вступил в Партию роста, но не кандидат пока никуда и нигде. Я пока политический деятель, когда буду кандидатом, тогда споем эту песню вместе», – пообещал он.

Одной из важнейших тем он как политический деятель считает культуру. «Культура не в том смысле, в котором ее понимают многие, как какой-то заповедник, какое-то сакральное знание, которое доступно немногим, а культура как наша среда», – объяснил Шнуров.

Культура, подчеркнул он, не является системой запретов, это, по его словам, «система уместностей». «Где-то уместен мат, а где-то уместней промолчать. И молчание будет выглядеть сильнее, и звучать сильнее, чем любое матерное слово. И, несмотря на это, считаю мат неотъемлемой часть нашей культуры. То есть без цензуры, но за уместность», – пояснил музыкант.

Напомним, Шнуров вступил в Партию роста и не исключил возможности участия в выборах в Госдуму в 2021 году.