Эксперт призвал обеспечить максимальную доступность голосования по поправкам к Конституции

Одна из главных задач, которую предстоит решить при организации процедуры всероссийского голосования по поправкам к Конституции, – это доступ к процедуре всем гражданам страны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский. На следующей неделе нюансы этого голосования обсудит думский комитет по госстроительству и законодательству.

«Формально процедура всероссийского голосования по поправкам к Конституции схожа с тем, как проходят выборы, но тем не менее она другая по природе. В этом смысле основная задача опроса – это обеспечить возможность участия максимального количества граждан. Поэтому есть масса нюансов с организацией процедуры и с тем, какие ресурсы будут направлены, кто это будет делать. Предстоит решить очень много вопросов», – сказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

Эксперт убежден, что необходимо обеспечить возможности для участия в голосовании всем гражданам. «В России есть населенные пункты, попасть в которые будет достаточно затруднительно в весенних условиях. Есть люди, которые в силу образа жизни, занятности не смогут принять участие. Поэтому остается масса нерешенных вопросов вплоть до организации возможности проголосовать на рабочих местах, для пенсионеров, для женщин, занятых воспитанием детей», – считает политолог.

По его словам, Конституция – этот тот закон, который касается буквально каждого гражданина. «Обеспечение возможности принять участие в голосовании имеет кардинальное значение», – подытожил Виктор Потуремский.

На следующей неделе думский комитет по госстроительству и законодательству обсудит порядок всероссийского голосования по поправкам к Конституции. Как сообщал ранее глава комитета, сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Основной закон Павел Крашенинников, «27 февраля мы, скорее всего, рассмотрим вопрос общероссийского голосования». Планируется определить и дату голосования. «Попробуем», – отметил он.

Ранее Совет Госдумы продлил до 2 марта срок предоставления поправок в профильный думский комитет.

Нижняя палата 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.