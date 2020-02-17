Американская ракета-носитель «промахнулась» мимо плавучей платформы и упала в океан

Многоразовая первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 упала в Атлантический океан, пишут СМИ.

Стартовавшая ракета упала в воду возле плавучей платформы, на которую должна была совершить управляемую посадку, передает «Интерфакс» со ссылкой на компанию-разработчика SpaceX.

Отмечается, что ракете удалось вывести на орбиту 60 мини-спутников Starlink.

Напомним, запуск Falcon 9 переносился несколько раз из-за непогоды.