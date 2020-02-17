Казанский «Зенит» подписал контракт с тяжелобольным ребенком

Казанский волейбольный клуб «Зенит» подписал контракт с 15-летним Ильдаром Гисматуллиным — единственным ребенком в Казани с диагнозом ангиоматоз Штурге-Вебера (опухоль сосудов головного мозга).

Юный болельщик не пропускает игры любимого клуба и даже выбрил букву Z на затылке, передает «Татар-информ».

Новобранца в команде встретили директор Олег Брызгалов и тренер Алексей Вербов.

«Мы хотим осуществить маленькую мечту нашего большого болельщика. В свои 15 с небольшим он стал примером для многих взрослых, демонстрируя несгибаемый характер, как настоящий спортсмен», – поприветствовал Ильдара Брызгалов.

Вербов отметил, что команда рада пополнению, потому что бойцы с характером необходимы любому клубу, а «Зениту» – тем более.

«Спасибо, вы все красивые, сильные и умные. Спасибо за фотографии дяди Вали с котом (игрок команды Валентин Кротков принял участие в фотосессии с бездомными животными )», – ответил Ильдар.

Далее он провел тренировку с командой, во время которой познакомился с игроками, после чего поехал в хоспис и вручил подарки своим друзьям.

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