Сотрудники скорой пострадали при нападении с арбалетом в Озерске

Два сотрудника станции скорой медицинской помощи в Озерске Челябинской области госпитализированы после нападения злоумышленников, пытавшихся силой забрать сданные пьяным водителем анализы, сообщили в региональном минздраве.

По сообщению ведомства, в ночь на 15 февраля в Озерске молодой человек был доставлен для медосвидетельствования на состояние опьянения. Вскоре на станцию скорой медицинской помощи напали четверо, один из которых был вооружен арбалетом. Напавшие попытались забрать ранее сданные анализы. Двое сотрудников скорой помощи оказали сопротивление, они госпитализированы с сотрясением мозга.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, двое подозреваемых в нападении на станцию задержаны.

«Данный инцидент был зарегистрирован в Озерске. Пострадали сотрудники скорой помощи. По подозрению в совершении преступления установлены два человека – мужчины 1992 и 1993 годов рождения. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), максимальная санкция которой предусматривает наказание до семи лет лишения свободы», – передает РИА «Новости» сообщение полиции, где добавили, что третьего участника нападения ищут.

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