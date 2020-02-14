Эксперт: Поручения президента сделают сельское хозяйство России более конкурентным в мире

Среди поручений президента по итогам декабрьского Госсовета одним из самых важных стала фиксация доли расходов на программы здравоохранения для сельской местности, сказала газете ВЗГЛЯД экономист Евгения Серова. В пятницу был опубликован перечень поручений Владимира Путина по итогам заседания Госсовета, на котором обсуждалось развитие сельского хозяйства.

«Как правило, когда есть план – реализовать выделенные государством средства, то естественно, что легче и быстрее тратить эти средства в городе, а не на селе. В поручениях президента, которые он дал по итогам декабрьского Госсовета, очень важна фиксация доли расходов для сельской местности по программам развития здравоохранения и образования», – считает директор по аграрной политике НИУ ВШЭ Евгения Серова.

В пятницу на сайте Кремля были опубликованы поручения, которые Владимир Путин дал правительству по итогам заседания Госсовета. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, на заседании, которое прошло 26 декабря, президент назвал основными проблемами жителей сел низкие зарплаты, низкий уровень здравоохранения и неблагоустроенность. Глава государства отметил: «у аграриев, у сельских территорий нет своего отдельного, профильного нацпроекта», но интересы села должны быть учтены в каждом из действующих национальных проектов, «а планы и действия разных ведомств – четко, предметно скоординированы».

В поручениях, опубликованных в пятницу, президент обязал правительство: до 15 июля разработать механизм долевого софинансирования села, за счет средств, которые выделены из бюджета на нацпроекты «Образование», «Здравоохранение», «Демография» и «Культура».

«Поэтому фиксация некоего процента по каждой государственной программе сильно поможет развитию села», – подчеркнула Серова.

Собеседница также отметила: Путин потребовал увеличить финансирование госпрограммы комплексного развития села. Он также поручил решить, необходимо ли появление программы «Земский работник культуры» по аналогии с уже существующими программами «Земский доктор» и «Земский учитель».

Эксперт назвала крайне важным поручение президента создать научный центр изучения проблем сельских территорий. Сами аграрии хотели бы в идеале появления в рамках Минсельхоза агентства по сельскому развитию, как это заведено во многих странах, добавила Серова.

В целом, важно, что на декабрьском Госсовете был представлен экспертный доклад с предложениями перехода сельского хозяйства на инновационный типа развития. «Прикладная аграрная наука сегодня – единственный фактор нашей будущей конкурентоспособности. Мы ставим задачу выхода на мировые рынки, и мы должны быть конкурентоспособными. Наука тянет за собой кадры, – подчеркнула Серова. – Второй фактор устойчивого развития – это приведение устойчивых технологий в сельское хозяйство, например, государственное субсидирование программ по улучшению почв».