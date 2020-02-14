Путин дал поручения по итогам Госсовета

Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Государственного совета, состоявшегося 26 декабря 2019 года.

Поручения главы государства опубликованы на сайте Кремля.

В частности, президент поручил правительству внести изменения в законодательства, предусматривающие «совершенствование порядка вовлечения в оборот долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, в том числе невостребованных»; обеспечить подготовку проекта закона о сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными экологическими характеристиками и принятие такого закона. Доклад по теме должен быть представлен до 15 июля.

«Обеспечить утверждение государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации, предусматривающей в том числе сбор и систематизацию данных о землях сельскохозяйственного назначения, проведение землеустроительных и кадастровых работ, разработку механизмов финансовой поддержки проектов, направленных на развитие мелиоративного комплекса Российской Федерации», – говорится в поручениях. Доклад должен быть представлен до 20 марта.

Кроме того, правительству поручено создать научный центр изучения проблем сельских территорий.

Путин потребовал от Кабмина рассмотреть вопросы, касающиеся увеличения финансирования государственной программы о комплексном развитии сельских территорий.

Глава государства поручил представить предложения о целесообразности реализации программы «Земский работник культуры» по аналогии с программами «Земский доктор» и «Земский учитель».

Также кабмину вместе с властями регионов необходимо будет подготовить предложения о возможности предоставления в рамках программы «Земский учитель» льготы при покупке автотранспорта учителям, работающим в отдаленных сельских населенных пунктах. Доклад об исполнении обоих поручений должен быть сделан до 1 июня 2020 года.

Кроме того, глава государства поручил до 1 сентября 2020 года обновить перечень специальностей в сфере профессионального образования в области сельского хозяйства. Этим займутся Минобрнауки России совместно с Минпросвещения России, Минсельхозом России и при участии объединений работодателей и Совета по профессиональным квалификациям агропромышленного комплекса.

Отмечается, что мера направлена на повышение качества подготовки кадров, «ориентированных на адаптацию к новым промышленным технологиям».

Напомним, с конца 2018 года заседания Госсовета проходят в новом формате. Прежде разговор губернаторов с президентом сводился к заседанию с докладом губернатора, содокладом руководителя федерального ведомства, дополненных еще парой выступлений глав регионов. Но в ноябре 2018 года в Крыму впервые прошел Госсовет по теме реализации майского суперуказа, где был использован формат стратегической сессии и рабочих групп. Такой тип заседаний ранее был свойственен только крупным бизнес-форумам, а не совещаниям чиновников.

В первые два дня Госсовета происходит полное погружение глав регионов в тему текущего обсуждения, и совместная с профильными экспертами выработка решений по ключевым проблемным темам. На третий день эти решения обсуждаются и согласовываются с правительством, а дальше выносятся на суд президента, включая и те решения, по которым у губернаторского корпуса и правительства разная позиция. Президент утверждает перечень поручений по итогам прошедшего Госсовета.

Таким образом, Госсовет стал эффективной переговорной площадкой между правительством и губернаторским корпусом. В 2019 году были проведены два заседания расширенного президиума Госсовета и одно заседание Госсовета в новом формате. Темами стали улучшение жилищных условий и развитие городской среды, дороги и здравоохранение. Были сформированы 16 рабочих групп Госсовета, которые в течение 2019 года должны были сформировать перечни вопросов, которые волнуют регионы, наладить взаимодействие с правительством и федеральными органами исполнительной власти.