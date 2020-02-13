Мишустин потребовал опустить ставки по ипотеке ниже 8%

Председатель российского правительства Михаил Мишустин заявил, что ипотека в России остается очень дорогой, добавив, что ставки должны опуститься ниже 8%.

Премьер подчеркнул, что ставка по ипотеке в 9% не способна эффективно помочь улучшить жилищные условия россиян, передает ТАСС.

Также Мишустин поручил проанализировать ситуацию по ипотеке и обсудить возможность упрощения порядка ее рефинансирования. «Я просил бы (первого вице-премьера) Андрея Белоусова и (вице-премьера) Марата Хуснуллина проанализировать совместно с Банком России ситуацию и представить соответствующие предложения, а также обсудить возможность упрощения порядка рефинансирования ипотечных кредитов, выданных ранее под более высокий процент», – заявил он.

По словам премьера, «необходимо сделать так, чтобы у банков не было возможности накручивать ставку (по ипотеке). Для этого необходимо оптимизировать операционные затраты и внутренние резервы банков, уточнить правила кредитования застройщиков и уменьшить, соответственно, стоимость фондирования», передает РИА «Новости».

Кроме того, Мишустин потребовал создавать дополнительные стимулы для развития жилищного строительства и повышать эффективность использования земли. «Следует также активнее использовать пустующие земельные участки, в том числе из федеральной собственности, для жилищного строительства», – заявил премьер, отметив, что такой земли много.

Мишустин уточнил, что ипотека – это комплексный продукт, который зависит от стоимости земли, затрат на строительство, а также от процентной ставки. «Поэтому нам необходимо снижать стоимость строительства, активнее использовать современные технологии, упрощать доступ компаний на строительный рынок», – указал Мишустин.

По его словам, все эти меры должны привести к удешевлению ипотеки. «А значит, она станет доступнее для людей», – заключил Мишустин.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия намерена добиваться снижения ставок по ипотеке до приемлемого уровня. С таким требованием «Единая Россия» намерена обратиться в Центробанк и правительство.

В декабре прошлого года средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России достигла минимального за всю историю значения – 9%.

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