В Раде признали невозможными поставки воды в Крым

Комитет Верховной рады Украины принял решение о невозможности поставок воды в Крым до его «деоккупации», сообщил депутат от фракции партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Комитет Верховной рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений принял решение о невозможности поставок воды в Крым до его деоккупации», – написал он в Telegram.

Напомним, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что если дать воду в Крым через Северо-Крымский канал, то Киев будет иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу. Позже Арахамия извинился за свои слова.

В Крыму ответили, что Россия не будет торговаться с Украиной по поводу возможной подачи днепровской воды в Крым взамен на уступки в переговорах по Донбассу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Крым не может служить предметом торга на переговорах между Россией и Украиной.

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