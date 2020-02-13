Названа причина смертельного ДТП с украинцами под Псковом

Микроавтобус, столкнувшийся с большегрузом в Псковской области, в результате чего погибли восемь человек, двигался по встречной полосе, сообщила глава Пустошкинского района Светлана Василькова.

«Микроавтобус выехал на встречку, где столкнулся с фурой лоб в лоб. Можно предположить, что водитель заснул за рулем, однако официальные предварительные причины ДТП пока неизвестны, на месте работает следственная бригада», – сказала Василькова, передает РИА «Новости».

Она уточнила, что пострадавших в ДТП – водителя фуры и одного пассажира микроавтобуса – первоначально доставили в больницу в Невеле, однако позже одного из них транспортировали в больницу в Великих Луках. По информации Васильковой, у обоих черепно-мозговые травмы и переломы конечностей.

Также стало известно, что все погибшие – граждане Украины.

ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo произошло в ночь на четверг на трассе Санкт-Петербург – Невель в районе деревни Рудо. Погибли восемь человек – водитель и пассажиры микроавтобуса.