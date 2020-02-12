Возбуждено уголовное дело по факту самоубийства экс-начальника УФСИН в суде

По факту самоубийства экс-начальника УФСИН Виктора Свиридова в зале Чертановского районного суда возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет России.

Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность», сообщается на сайте ведомства.

«Во время осмотра места происшествия следователи изъяли наградное оружие, принадлежавшее погибшему. В настоящее время следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия, допрашиваются участники судебного процесса и очевидцы случившегося. Изымаются записи с камер видеонаблюдения», – отметили в СК.

Следователи также дадут правовую оценку действиям сотрудников службы судебных приставов и должностных лиц, которые ответственны за организацию пропускного и внутриобъектного режима.

«Также будет проверена работа установленных при входе в здание суда металлодетекторов, предназначенных для обнаружения запрещенных к проносу предметов. Следствие в ближайшее время назначит необходимые экспертизы, принимается комплекс мер по установлению всех обстоятельств и причин произошедшего», – заключили в СК.

Ранее во ФСИН сообщили, что Свиридов за время службы в ведомстве не получал наградное оружие.

Напомним, в среду бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве 10 млн рублей у коллеги.

Суд приговорил обвиняемого к трем годам заключения. При этом и защита, и потерпевшие просили смягчить срок из-за четвертой стадии рака у Свиридова.

В суде объяснили, что в деле Свиридова не было медицинских документов, потому у суда не было препятствий для заключения его под стражу.