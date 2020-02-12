В среду синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в первой половине дня в среду столбики термометров в Москве покажут 1 градус выше ноля. К вечеру температура воздуха опустится до ноля градусов. На протяжении всего дня ожидаются небольшие осадки. Ветер прогнозируется южный, силой 4-5 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД