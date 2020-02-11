В России увидели положительную динамику в ситуации с коронавирусом

Директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев заявил, что в ситуации с коронавирусом наметилась положительная динамика.

«Не надо паниковать, не надо строить теории заговоров, не надо проводить дискриминацию. Ситуация серьезная, ситуацию пытаются взять под контроль, пока окончательно это не удается. Но динамика положительная есть, что количество прироста случаев заражения падает», – сказал Ильичев, передает РИА «Новости».

Он отметил, что на данный момент очаг вируса еще не локализован.

По состоянию на вторник число жертв пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, составило в общей сложности 1017 человек. Более четырех тысяч выздоровели, число случаев заражения в Китае превысило 42,7 тысячи.