Китай сообщил о снижении числа новых заражений NCP почти по всей стране

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10 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 07:03  |  vz.ru
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От санкций США «Роснефть» спасет народ Америки

Что останавливает США от введения санкций против Роснефти Фото: РИА Новости
Вашингтон пригрозил болезненными санкциями против крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть». США лицемерно запрещают России работать в Венесуэле, тогда как собственным компаниям дают зеленый свет. Америка легко могла бы запретить покупку российской нефти по иранскому сценарию. Но есть ряд обстоятельств, из-за которых Вашингтон не решается на такой жесткий шаг.  Подробности...
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Норвегия применила против России наглую тактику

Сегодня Шпицберген зарабатывает больше всего как туристический аттракционФото: Лев Федосеев/ТАСС
В воскресенье, 9 февраля, отмечается 100-летие Парижского договора, определившего статус Шпицбергена. Как получилось, что эта территория управлялась почти на равных Норвегией и Россией, почему Норвегия противодействует российскому присутствию на архипелаге – и чем важен он для нашей страны?  Подробности...
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Миллиардные хищения привели к генерал-полковнику

Генерал Арсланов, похоже, достиг пика военной карьерыФото: Владимир Гердо/ТАСС
Задержание военачальника столь высокого ранга, как замначальника Генштаба, и проводилось на соответствующем уровне. Халила Арсланова «брали» сотрудники военной контрразведки ФСБ. Генералу инкриминируется мошенничество на сумму в 6,7 миллиарда рублей. Один ли он был в этой криминальной схеме? Или это лишь верхушка «военной мафии», которая так же непобедима, как и вся российская армия? Подробности...
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Позорные ошибки Запада научились замалчивать

Та самая позорная сцена во время парада в Париже – мотоциклисты столкнулись прямо во время официального мероприятияФото: GONZALO FUENTES/Reuters
Российское общество много раз демонстрировало склонность к самобичеванию – как какая-либо катастрофа или даже просто ошибка становились предметом массовых шуток и издевательств. Между тем западное общественное мнение устроено по-другому. Даже крайне позорные события и явления осмысляются в Европе и США совсем иначе. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Зачем русские постоянно «оккупируют» Норвегию

Герман Садулаев, писатель, публицист
Надо сохранять спокойствие и кушать борщ. То есть опираться на фундаментальную науку, а не на сенсации в стиле национально-ориентированной истории, новой хронологии или ДНК-генеалогии всяких шарлатанов. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев

И эти люди будут учить нас демократии?

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Не пробыв и 24 часов премьер-министром Тюрингии, Томас Кеммерих подал в отставку под невыносимым давлением Берлина, газет и «лево-зеленых». Потому что демократия – это власть демократов. А вы что думали? Подробности...
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Опомнитесь, русофобы!

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Руководство этих стран предает не только свое прошлое – оно, по сути, обманывает и предает собственные народы. Более того, оно стравливает их с народом и государством, благодаря которому эти люди и страны вновь появились на свет. Подробности...
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      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

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              Китай сообщил о снижении числа новых заражений NCP почти по всей стране

                 10 февраля 2020, 05:49
              Фото: Li Qianyu/XinHua/Global Look Press
              Текст: Антон Антонов

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              Во всех регионах, кроме провинции Хубэй, шестой день подряд снижается число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной пневмонией (NCP), сообщил госкомитет по вопросам здравоохранения Китая.

              Во всех регионах, кроме провинции Хубэй (административный центр – Ухань, откуда и началось распространение коронавируса), положительная динамика очевидна, передает РИА «Новости».

              3 ферваля в Китае выявили 3,2 тыс. новых случаев заражения, вне провинции Хубэй – 890.

              С 4 по 9 февраля в Китае выявили 3,8 тыс., 3,6 тыс., 3,1 тыс., 3,3 тыс. 2,6 тыс. и 3 тыс. случаев заражения соответственно.

              Однако за пределами провинции Хубэй этот показатель с каждым днем становится только ниже: 4 февраля –731, 5 февраля – 707, 6 февраля – 696, 7 февраля – 558, 8 февраля – 509, 9 февраля – 444.

              Власти Китая заявили, что показатели свидетельствуют об эффективности строгих мер профилактики и контроля.

              Напомним, на материковой части Китая выявлено 40 тыс. 171 подтвержденный случай заражения новой коронавирусной пневмонией. Жертвами NCP стали 908 человек.

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