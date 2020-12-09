Попова заявила о стабилизации уровня заболеваемости COVID в Петербурге

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе рабочей встречи с губернатором Петербурга Александром Бегловым назвала управляемой эпидемиологическую ситуацию в городе, где, по ее оценке, уровень заболеваемости коронавирусом стабилен уже вторую неделю.

«Уже вторую неделю уровень заболеваемости в городе стабилизирован. Но необходимо, чтобы в дальнейшем он снижался. Для этого все (ограничительные – прим. ВЗГЛЯД) меры и разработаны», – передает ее слова РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора. Глава Роспотребнадзора отметила также, что ситуация в Петербурге в настоящее время управляемая.

Попова в ходе рабочей встречи с губернатором Петербурга Алесандром Бегловым назвала ограничительные меры по коронавирусу «абсолютно адекватными ситуации». «Главное, чтобы принятые решения четко соблюдались, и контроль за ними был неукоснительным», – сказала глава ведомства. Она отметила, что это касается всех субъектов Российской Федерации – принять соответствующие меры и очень жестко контролировать их исполнение.

Кроме того, в среду глава Роспотребнадзора выступила на Международной научно-практической конференции «Пандемия COVID-19 – вызов современной науки», открывшейся в Санкт-Петербурге. В конференции принимают участие государства-члены Евразийского экономического союза, а также представители ВОЗ, государственных органов власти, ведущие специалисты в области борьбы с эпидемиями. Попова подчеркнула, что в условиях пандемии обмен опытом между специалистами разных стран безусловно является чрезвычайно актуальным, и Россия открыта для такого сотрудничества, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Напомним, в начале октября ЕАЭС продлил беспошлинный ввоз товаров, предназначенных для борьбы с коронавирусом, до 31 марта 2021 года. На территорию Евразийского экономического союза по-прежнему можно беспошлинно поставлять некоторые компоненты и материалы для производства лекарственных и дезинфицирующих средств, медицинские препараты, респираторы, защитные очки, резиновые перчатки, медизделия и аппаратуру, а также боксы и носилки для транспортировки пациентов.

Добавим, что в декабре между Россией, Арменией и Белоруссией стартует проект «Путешествую без COVID-19» – аналог цифрового документа, который подтверждает, что его владелец не заражен коронавирусом. Преимущество данного проекта в отсутствии трансграничного обмена персональными данными граждан и обезличенности информации для иностранного государства.