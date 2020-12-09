Российские губернаторы нестандартно поддержали малый бизнес в условиях пандемии

Российские регионы в условиях пандемии коронавируса прияли разнообразные меры по поддержке малого бизнеса. При этом губернаторы новой волны даже использовали социальные сети для нестандартной помощи предпринимателям.

Акцию по поддержке бизнеса в своем Instagram запустили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Ранее подобный проект уже реализовал губернатор Калининградской области Антон Алиханов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Расскажите про ваш бизнес, чем вы занимаетесь и можете быть полезны другим. Выкладывайте описание в сторис и отмечайте меня, сделаю репост. Всех разместить физически не получится, но постараюсь показать разные предложение», – написал в своем аккаунте Дмитрий Азаров.

После публикации постов в аккаунтах губернаторов количество подписчиков у предпринимателей начало расти. Главы регионов уточнили, что готовы поделиться историями даже о небольших, но интересных проектах – будь то производство новогодних сувениров, продажа уникальных шапок или социальный проект.

«На Камчатке работают множество предпринимателей с качественными и востребованными товарами и услугами. О них я решил рассказать здесь, на своей странице в Instagram. Каждый день до конца декабря я буду делиться ссылками на ваши аккаунты у себя в сторис. Вдруг о вашем полезном/интересном/важном деле еще просто мало кто знает», – написал в своем Instagram Владимир Солодов.

Директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына считает, что подобная практика по поддержке малого бизнеса демонстрирует открытость губернаторов новой волны и их готовность помогать. «Они понимают, что в нынешней ситуации не лишней будет любая поддержка бизнеса, особенно когда речь идет о совсем небольших предприятиях. Вместе с тем, мониторинг региональных управленческих практик, который проводит ЭИСИ, показывает, что губернаторы новой волны в период пандемии стратегически подходят к поддержке МСП, оказывая системную и адресную помощь», – отметила Кислицына.

Так, в Калининградской области в ноябре было объявлено о появлении двух новых субсидий для предпринимателей: представителям ивент-индустрии (до 200 тыс. рублей, из которых на выплату зарплат можно потратить до 50 тыс. рублей и до 150 тыс. рублей – на расчеты с контрагентами) и кинотеатрам (в зависимости от числа сотрудников). Ранее для местных предпринимателей был создан льготный займ под 0,1% до 10 млн рублей (при сохранении рабочих мест и определенного уровня заработной платы), а также программа «длинного» финансирования, по которой субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить займ в сумме от 2 до 50 млн рублей под 1% годовых на инвестиционные цели.

В Камчатском крае в рамках антикризисных мер поддержки были предоставлены субсидии 286 предприятиям МСП, которые работают в отраслях экономики, оказавшихся в зоне риска. Предоставлено 159 отсрочек по действующим договорам займов на сумму 228,9 млн рублей. Действует программа льготного кредитования, в рамках которой выдано 224 микрозайма «Антивирус» под 1% сроком на два года до 500 тыс. рублей. Для поддержки местных производителей в аэропорту города Елизово были установлены информационные лайтбоксы с активными QR-кодами – прямыми ссылками на страницы маркетплейса eBay с камчатскими товарами.

В Самарской области в ноябре запущена программа по предоставлению офисов на льготных условиях для начинающих предпринимателей. Получить полностью оборудованный офис могут представители МСП, ведущие предпринимательскую деятельность не более трех лет. Ранее в регионе снижены налоги для отдельных категорий МСП. В частности, налоговые ставки для налогоплательщиков, работающих в гостиничном бизнесе и турагентств, ставки транспортного налога для пассажироперевозчиков, увеличенный вычет из площади недвижимого имущества при уплате налога на имущество организаций с числом работников не менее пяти человек, а также снижение для них требования к средней зарплате работников с полутора до одного прожиточного минимума. Также запущена новая мера поддержки самозанятых граждан – бесплатный комплекс услуг, помогающий им сэкономить 25 тыс. рублей на развитие своего дела.