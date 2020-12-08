Попова назвала регионы России со сложной обстановкой с COVID-19

Сложная ситуация с пандемией коронавируса сложилась в северных регионах страны – в Карелии, Коми, самые стабильные области находятся на юге, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Конечно же, сложнее всего в тех регионах, где в течение летних месяцев не удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусом. Сложнее всего – в северных территориях, это и республика Коми, и самая сложная ситуация – республика Карелия», – сказала Попова в эфире радио «Комсомольская правда».

По ее словам, наиболее стабильная обстановка с COVID-19 наблюдается в Татарстане, Чечне и Краснодарском крае.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что в России нет тотального запрета на проведение мероприятий из-за коронавируса, однако людям следует научиться четко следовать правилам. «Нам надо научиться жить в этой ситуации, и для этого надо навык в себе воспитать – четкого следования правил», – сказала она.

Кроме того Попова сообщила, что санитарные правила по работе школ и детских садов в условиях распространения COVID-19 могут отменить раньше 2022 года.

«Ограничения в школах до 2022 года – это не ограничения, а правила, которые позволяют не заболевать. (…) Продление сориентировано на то, что такое правило, обучение очного, оно себя оправдало. Весной, если изменится, то поправим. Мы сделали все, чтобы школьники смогли учиться очно», – добавила она.

Ранее Роспотребнадзор продлил санитарные правила по работе школ и детских садов в условиях распространения коронавируса до 2022 года.

За минувшие сутки в России выявлено 26 097 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,5 млн случаев заболевания.