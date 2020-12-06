Концертных организаторов в Петербурге обязали сообщать властям число зрителей

Комитет по культуре Санкт-Петербурга обязал всех организаторов массовых мероприятий, обосновывать численность зрителей, а также сообщать властям возраст присутствующих, сообщили в комитете.

«Заявителю (организатору) необходимо обосновать численность посетителей мероприятия и информировать об их возрасте, так как с 4 декабря запрещается доступ лиц до 16 лет на мероприятия, проводимые театрами и иными организациями исполнительских искусств», – приводит ТАСС сообщение комитета.

Также отмечается, что, согласно действующим в Петербурге ограничениям из-за коронавируса, заполняемость залов с 4 декабря не может превышать 25%, однако окончательное число зрителей, которых смогут допустить на мероприятие, будет определяться решением комитета. «Комитет по культуре определяет максимально допустимое количество посетителей мероприятия, исходя из конструктивных и иных особенностей места его проведения, наличия необходимого оснащения и достаточных сил и средств, обеспечивающих выполнение требований, предусмотренных постановлением (...)», – говорится в сообщении.

Напомним, комитет по культуре сообщал, что состоится проверка в связи с жалобами в соцсетях на концерт рэпера Басты (Василия Вакуленко) в Петербурге. В соцсетях возмутились тем, что зрители на концерте, как утверждалось, нарушали ограничения, введенные из-за коронавируса. Президент Национальной ассоциации заслуженных врачей России Виктор Егоров призвал контролирующие органы провести проверку по факту нарушения противоэпидемиологических требований. Губернатор Петербурга Александр Беглов пригрозил организаторам концертов ужесточением санкций. Кроме того, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, академик РАН Николай Брико раскритиковал организаторов концертов в Петербурге за безответственность. Сам Баста, между тем, заявил, что все меры предосторожности на концерте были соблюдены. 4 декабря Невский районный суд Санкт-Петербурга признал Ледовый дворец виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и назначил штраф в размере 480 тыс. рублей. Также суд снял с Ледового дворца запрет на проведение массовых мероприятий. Комплексу вновь разрешено осуществлять деятельность с 4 декабря.