В Национальный день волонтера в Астрахани открылась ярмарка волонтерских вакансий. Она представляет собой интерактивную площадку, сообщила газете ВЗГЛЯД астраханский активист Гульбина Байзулина. Похожие ярмарки проходят в Севастополе и Черкесске. Мероприятия продлятся два дня.

«Ярмарка волонтерских вакансий представляет собой большую интерактивную площадку, где собрались ведущие некоммерческие организации (НКО) Астраханской области: волонтерские объединения, центры, молодежные общественные организации», – рассказала начальник отдела развития добровольчества ГКУ АО «Ресурсный центр волонтеров» Гульбина Байзулина.

Она отметила, что в субботу в Астрахани проходит большая викторина, победители которой получают подарки и стикеры. В свою очередь астраханское отделение межрегиональной общественной организации «Студенческая солидарность» провела свой интерактив в формате викторины. «Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» делали упор на рассказе о здоровом образе жизни. Они раздавали посетителям торговых центров конфеты без сахара, стикеры и значки, информационные листовки. Люди охотно узнавали о деятельности движения. А движение «Волонтеры победы» организовало акцию, благодаря которой астраханцы могут написать письма ветеранам», – отметила Байзулина.

Собеседница добавила, что мероприятия получились насыщенными, а за счет интерактивности охвачена большая аудитория, а не только посетители торговых центров.

Такие же ярмарки проходят в субботу и в воскресенье в Черкесске и Севастополе. Представители НКО рассказывают о своей деятельности и как к ним можно присоединиться. Посетителям также раздают брошюры «#МЫВМЕСТЕ – добро объединяет» с основной информацией об акции взаимопомощи и волонтерском движении в России.

В субботу в России отмечается Национальный день волонтера. С 2015 года в стране ежегодно проводится форум добровольцев, который в 2018 году приобрел статус международного.

Президент Владимир Путин поздравил российских добровольцев с Днем волонтера, отметив, что они показывают всему обществу пример колоссальной нравственной силы. Он напомнил, что 5 декабря «весь мир отмечает День добровольца и волонтера». В России он празднуется с 2017 года, указал глава государства. «Я от души поздравляю с этим праздником миллионы, именно миллионы – я не оговорился – граждан России, которые совершают добрые поступки ради других, показывают всему обществу пример колоссальной нравственной силы», – сказал президент на встрече с добровольцами в режиме видеоконференции.

Как сообщает ТАСС, Путин обратил внимание на то, что многие из волонтеров сейчас «там, где нужны», имея в виду в том числе ситуацию с распространением коронавируса.

Путин особо отметил, что в акции «Мы вместе» активно участвует российский бизнес. Ответственность предпринимателей перед обществом проявляется во многих по-настоящему благородных поступках, считает президент. Это в том числе частные пожертвования на дополнительную поддержку учреждений здравоохранения, покупка средств индивидуальной защиты для волонтеров и просто нуждающихся граждан, организация бесплатного питания для медицинских работников, указал он.

«Мы так частенько бизнес поругиваем, ну и иногда, конечно, в каждой среде есть, кого можно поругать, в том числе и в бизнес-среде, но все-таки наш бизнес проявляет социальную зрелость, я могу сказать, особенно в этих тяжелых условиях», – резюмировал президент.

Акция «Мы вместе» началась 21 марта, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, ОНФ и ряд волонтерских организаций. Телефон горячей линии 8-800-200-34-11. Акция направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. В конце сентября она возобновилась в ряде регионов в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.