Путин поддержал акцию «Новый год в каждый дом»

Президент Владимир Путин поддержал запуск акции «Новый год в каждый дом», цель которой, в том числе, поздравить детей врачей.

«Вы попросили поддержать идею акции с Новым годом в каждый дом. Я посмотрю, что можно сделать в вашем случае конкретно. Но и сам подумаю на эту тему, как сделать так, чтобы Новый год был в каждом доме, несмотря на известные ограничения, связанные с пандемией», – сказал Путин в ходе встречи с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России», передает РИА «Новости».

Участник общения с главой государства рассказал, что суть акции «Новый год в каждый дом» заключается в том, чтобы объединить усилия и поздравить как можно больше детей: не только детей с ограниченными возможностями здоровья и оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, но также ребят, которые сейчас попасть на праздник не могут, и в первую очередь детей врачей.

«Вот я когда вас слушал сейчас, и когда вы сказали, что вы сделали делом своей жизни работу с детьми, а потом рассказывали о том, как вы встречаетесь с ребятишками, у которых есть проблемы со здоровьем, и какое это впечатление производит на детей, но не только на детей, а на вас, на самого на вас, вы знаете, я о чем подумал: что вот (...) когда люди получают такое искреннее удовлетворение от того, чем они занимаются, и идут с этим по жизни, они по-настоящему счастливые люди, живущие полноценной жизнью», – отметил глава государства.

«И как жаль, что бывают те, которые не могут испытать этого удовлетворения от того, чем они занимаются, и от собственно самой жизни», – добавил Путин.

Он отметил, что деятельность добровольцев наполняет смыслом их собственную жизнь, принося внутреннее удовлетворение. «Вы по-настоящему счастливые люди, и те, кто еще к вам не присоединился, они все должны, безусловно, понять и ощутить, что вот это стремление помочь другому человеку оно всех нас самих обогащает, насыщает нашу жизнь истинным смыслом и содержанием, делает ее полноценной и приносит удовлетворение», – подчеркнул президент.

«Вам большое спасибо. Я подумаю над вашим предложением конкретно и может быть даже в более широком смысле этого слова», – заключил он.

Ранее Путин заявил, что российские власти ценят труд добровольцев и будут создавать условия для их деятельности, в этом году только в волонтерских проектах в стране участвовали более 15 млн россиян, но на самом деле таких людей гораздо больше.