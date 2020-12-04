В ООН выразили готовность к сотрудничеству с Чубайсом

В ООН рассчитывают на сотрудничество с Анатолием Чубайсом, который стал спецпредставителем президента России по связям с международными организациями, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик подчеркнул, что Россия «является важным партнером» ООН «во всех сферах работы, включая цели устойчивого развития», передает РИА «Новости».

В среду президент России Владимир Путин предложил первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии и бывшему топ-менеджеру Ростеха Сергею Куликову возглавить Роснано вместо Анатолия Чубайса. В пятницу Путин подписал указ о назначении Чубайса своим спецпредставителем по связям с международными организациями. В Кремле уточнили, что Чубайс не будет госслужащим, он также не будет являться сотрудником администрации президента. Чубайс заявил, что с ООН, которая «является законодателем в сфере целей устойчивого развития, у России конструктивные отношения, а есть, значит, хорошая площадка для активной работы».