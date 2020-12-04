Псковская область отказалась объявлять 31 декабря выходным

Псковская область не будет объявлять 31 декабря выходным днем, поскольку выходных в этом году было заметно больше, чем в предыдущие годы, рассказал губернатор региона Михаил Ведерников.

«Во-первых, наши распоряжения касаются только муниципальных и областных органов власти и подведомственных учреждений. Во-вторых, если не говорить про медицинских работников и ряд других профессий, в этом году нерабочих дней и выходных и так было очень много – больше, чем в предыдущие годы. Думаю, сейчас общее желание – это нормально работать, а не продлять праздники», – передает слова губернатора ТАСС.

Тем временем власти Архангельской области предложили жителям региона самим выбрать, отдыхать ли 31 декабря. Голосование по этому вопросу в соцсетях запустил губернатор области Александр Цыбульский, передает РИА «Новости».

«Предлагаю проголосовать за один из вариантов ответа на вопрос «какой выходной день выбираете вы?». Решение будет принято по суммарным итогам голосования на трех моих ресурсах – Telegram, Instagram, «ВКонтакте», – написал Цыбульский в своем Telegram-канале, предложив на выбор 26 и 31 декабря.

Первым регионом, объявившим 31 декабря выходным днем, стала Белгородская область. Вслед за ней 31 декабря решили сделать выходным в Крыму и Татарстане.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Однако правительство уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года, а регионы и предприятия могут сами определиться, будут ли работать 31 декабря.