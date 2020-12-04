Парк Новочеркасска благоустроят в рамках нацпроекта

Новочеркасский детский парк «Казачок» вошел в число территорий, которые будут благоустроены в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021-2022 годах, сообщает администрация города.

«В ходе благоустройства в центре парка появится большая комбинированная детская площадка с несколькими игровыми зонами, в северной части планируется создать пространство для прогулок и отдыха, тут же будет располагаться крупный модульный комплекс, предназначенный для проведения массовых мероприятий», – говорится в сообщении, передает «Интерфакс».

Также в парке построят амфитеатр. Еще одна зона отдыха будет располагаться возле водного комплекса, рядом с которым расположится аромазона для релаксации.

В центральной части парка предусмотрена игровая площадка для дошкольников и несколько крупных игровых комплексов для ребят постарше. По проекту все игровое оборудование на детских площадках будет выполнено из безопасных для детей материалов. Недалеко от детской площадки будет проложена тактильная тропа для ходьбы босиком.

Северная часть парка, по замыслу проектировщиков, предназначена для прогулок и семейного отдыха. Здесь будут располагаться несколько зон отдыха со скамейками, качелями и перголами. Зоны отдыха в парке будут расположены так, чтобы отдыхающие не мешали друг другу.