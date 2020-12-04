ЕСПЧ присоединил к делу Украины против России иск Нидерландов Boeing 747 повторно вынужденно сел в Новосибирске 4 декабря 2020, 09:40 Текст: Дмитрий Зубарев

Самолет Boeing 747 авиакомпании Cargolux Airlines International в пятницу второй раз совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска из-за срабатывания датчика неисправности шасси, сообщил источник в авиационных кругах. «После вылета в Китай опять сработал датчик шасси. Самолет вернулся обратно в аэропорт, посадка прошла штатно», – передает источник РИА «Новости». Ранее источник в авиакругах рассказал, что самолет эксплуатируется Cargolux Airlines International (грузовая авиакомпания Люксембурга). Напомним, в четверг грузовой самолет Boeing 747 совершил экстренную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево. В результате инцидента никто не пострадал.

