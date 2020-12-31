Украинцы объявили войну Деду Морозу Новогоднее обращение Путина в 2020 году стало самым продолжительным Нетаньяху поздравил русскоязычных израильтян с Новым годом 31 декабря 2020, 17:51 Текст: Ольга Никитина

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил русскоязычных израильтян с Новым годом, отметив важность связей с президентом России Владимиром Путиным. «С Новым годом! С Новым годом, граждане Израиля, репатрианты из бывшего Советского Союза! Мои русскоязычные братья и сестры, я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Хочу поблагодарить вас за вклад во все сферы жизни Государства Израиль. Многие из вас дорого заплатили, приехав в страну без семьи, без друзей, не зная языка. Но вопреки всем трудностям, благодаря напряженной работе, вы добились огромных успехов в науке, экономике, культуре, спорте, безопасности – во всех сферах», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы еврейского государства. Также глава правительства отметил, что у Израиля «есть очень хорошие связи со всеми государствами бывшего СССР». «Я лично веду постоянный диалог со всеми лидерами, и прежде всего, с президентом России Путиным и президентом Украины Зеленским. Я говорю с ними раз в несколько месяцев, недель, а иногда и дней. Эти связи очень важны для многих из вас, потому что там остались друзья и родственники», – сказал Нетаньяху. Кроме того, Нетаньяху отметил, что эти связи важны также и для всех граждан Израиля, так как «они способствуют стабильности в регионе и процветанию нашего государства». «Мы боремся против попыток Ирана закрепиться на нашей северной границе. Связь, которую я осуществляю с президентом России, важна, потому что она помогает нам сохранять свободу действий для борьбы с попытками Ирана создать военный плацдарм на нашей северной границе», – добавил премьер. Ранее в четверг президент Владимир Путин поздравил граждан России с Новым годом и пожелал, чтобы трудности уходящего года поскорее канули в Лету. Россиян также поздравил премьер-министр Михаил Мишустин.

Россиян предупредили о поддельной икре в магазинах 30 декабря 2020, 18:47

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Абдулла Шакиров

В преддверии Нового года на прилавках российских магазинов немало фальшивой икры, поэтому покупать деликатес стоит в специализированных торговых точках, отдавая предпочтение икре лососевых пород рыб, рассказал директор «Рыборазводного предприятия № 1» Александр Ходос. «По цвету икры определить ее происхождение очень сложно, потому что цвет вызван природным красителем. В икре разводной краситель могут добавлять в корм рыбе или просто красить саму икру, и цвет может быть разным. Поэтому определить качество икры без лаборатории нельзя», – передает слова эксперта «Звезда». Как сообщил Ходос, при покупке необходимо внимательно изучить этикетку: на ней должна быть представлена исчерпывающая информация о типе рыбы, сроках и месте ее вылова и периоде хранения икры. Он подчеркнул, что в специализированных магазинах покупатель может получить всю необходимую документацию на продукт. Также он отметил, что многие производители настолько хорошо научились делать имитированную икру, что распознать подделку на глаз почти невозможно. В марте прошлого года на Дальнем Востоке в продаже выявили фальсифицированную красную икру с маркировкой несуществующих компаний. Ранее Росстат подсчитал, что россияне в среднем потратят на покупку продуктов и напитков к новогоднему столу 6,7 тыс. рублей. Меркель в последний раз поздравила немцев с Новым годом в качестве канцлера 31 декабря 2020, 03:54

Фото: Markus Schreiber/AP/

Pool/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала свое новогоднее обращение к жителям страны самым необычным за все годы ее правления. Меркель подтвердила, что не будет участвовать в новых выборах, в связи с чем, вероятно, в последний раз обращается с новогодней речью к гражданам Германии как федеральный канцлер. «Никогда за последние 15 лет мы не воспринимали уходящий год таким тяжелым и никогда вопреки всем тревогам и некоторому скепсису мы не смотрели с такой надеждой в новый год», – приводит ее слова РИА «Новости». Свое обращение Меркель посвятила ситуации с коронавирусом, который назвала «политическим, социальным и экономическим вызовом столетия». При этом она подчеркнула, что «теории заговора не только не правдивы и опасны, они также циничны и жестоки по отношению» к людям, которые потеряли своих близких. Как передает ТАСС, Меркель сообщила, что намерена привиться от коронавируса в установленном в ФРГ порядке очереди. Она заявила, что не будет ничего «приукрашивать». По ее словам, Германия живет в тяжелое время и «так будет оставаться еще довольно долгое время», зима «является и останется сложной». Текст новогоднего обращения Меркель распространила пресс-служба правительства до выпуска видеозаписи речи. Напомним, блок Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза в Баварии, скорее всего, выиграет сентябрьские выборы в Бундестаг. Соратники Меркель могут рассчитывать на 30–35% голосов. В январе после партийного съезда в онлайн-режиме станет известен преемник Меркель. Путин освободил Гриня от должности замгенпрокурора России 31 декабря 2020, 15:57

Фото: genproc.gov.ru

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин освободил Виктора Гриня от должности заместителя генерального прокурора. Указ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации. «Освободить с 1 января 2021 г. Гриня Виктора Яковлевича от должности заместителя генерального прокурора Российской Федерации», – говорится в документе. Виктору Гриню 1 января исполняется 70 лет. Это предельный возраст для должности замгенпрокурора. Гринь работал в органах прокуратуры с 1976 года. Начинал в Омске, в 1992-1994 годах был прокурором Омска, в 1994-2000 – заместителем и первым заместителем прокурора Омской области. В 2000-2001 году стал прокурором Читинской области. В 2001-2006 – прокурором Красноярского края. С 2006 года занимал должность заместителя генерального прокурора. За укрепление законности и правопорядка неоднократно поощрялся, награжден государственными и ведомственными наградами. Выяснилось, где в России будет жарче всего на Новый год 31 декабря 2020, 13:20

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Самой холодной точкой, если рассматривать крупные города, в новогоднюю ночь станет Якутск. В Москве ожидается достаточно теплый Новый год, но жарче всего на праздник будет в другом российском регионе, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. «В Москве в полночь ожидается облачная погода с небольшими осадками и возможностью гололедных явлений. Но это не значит, что жителей столицы завалит снегом или они будут как на катке кататься – все это очень слабо и локально, но тем не менее я не могу об этом не сказать. Температура воздуха в момент боя курантов будет от нуля до минус одного градуса, юго-восточный ветер и давление в норме», – говорит Леус. Утром ожидается похолодание до минус двух, а к вечеру потеплеет до нуля, возможны осадки в виде дождя и снега. В Санкт-Петербурге синоптик предсказывает облачную погоду без существенных осадков с температурой около нуля градусов. В Екатеринбурге однозначно будет холодно, облачно с прояснениями, небольшой снег и 19-21 градус мороза. Специалист уточняет, что это существенно холоднее нормы на 8-10 градусов. «В Новосибирске тоже холодная погода: 28-30 градусов мороза, переменная облачность, местами возможен небольшой снег. Это примерно на 10-12 градусов холоднее нормы. В Казани преимущественно облачная погода, небольшой снег и минус 8-10 градусов. В Нижнем Новгороде также ожидается облачная погода, небольшой снег, но немного потеплее: температура минус 4-6 градусов», – сообщил эксперт. В Ростове-на-Дону будет облачная с прояснениями погода без осадков, а температура воздуха от нуля до минус двух градусов, продолжает синоптик. В Волгограде облачно с прояснениями, возможен небольшой снег и минус два-четыре градуса. «Что касается Дальнего Востока, то, например, во Владивостоке ожидается преимущественно облачная и ветренная погода без существенных осадков. Температура будет минус 20-21 градус», – отметил Леус. Интересно, что самый теплый Новый год встретят жители Крыма и Кубани, рассказывает синоптик. Там даже в ночные часы температура будет держаться около плюс 10-13 градусов. А самой холодной точкой, если рассматривать крупные города, является Якутск. Там будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, но возможен туман, а температура от -41 до -43 градусов. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в европейской части России на Новый год будет тепло. По его словам, температурный фон будет составлять от -2 до +2 градусов, а также возможны осадки в виде дождя. Музыканты и критики сказали, под какие песни лучше встречать Новый год 31 декабря 2020, 13:38 Текст: Елизавета Булкина

Продюсеры Иосиф Пригожин и Виктор Дробыш, а также музыкальные критики поделились любимыми песнями, под которые лучше встречать Новый год. Пригожин рассказал, что любимой новогодней песней для него является знаменитая Jingle Bells. «Я полюбил ее когда-то, и она осталась во мне жить», – рассказал продюсер Ura.ru. Основатель музыкального YouTube-канала «Earz On Fire» Андрей Филиппов советует послушать разные варианты Jingle Bells, в частности, в исполнении группы Austrian Death Machine. Оба продюсера согласились, что новогоднее настроение дарит песня «В лесу родилась елочка». Автор лекций об истории популярной музыки, куратор лейбла новой русской музыки «Темные лошадки» и организатор музыкальных фестивалей Денис Бояринов советует послушать композицию «Приходите в лес на елку». «Эта песня 50-х годов прошлого века в исполнении детского хора Центрального дома железнодорожников, знаменитого советского коллектива, звучит очень умилительно, дети поют ее с невероятным трепетом. И сразу представляется образ идеальной кремлевской елки», – поделился эксперт. Новогодней классикой, по мнению Пригожина и Дробыша, уже стала песня группы ABBA Happy New Year. Дробыш также добавил в список новогодних песен композицию британского поп-дуэта Wham! Last Christmas. Пригожин в свою очередь посоветовал встречать Новый год под песню своей супруги Валерии Merry Christmas To The World, которая в 1998 году стала саундтреком к телефильму режиссера Кена Рассела «Alice in Russialand». Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко предложил под Новый год включить песню Эдуарда Хиля «Зима». Также критики советуют послушать знаменитые новогодние песни в современной обработке. Так, Рудченко советует ознакомиться с ремиксом песни Людмилы Гурченко из фильма «Карнавальная ночь» «Пять минут», который сделал диджей Грув (Евгений Рудин). О классике рока советует не забывать музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, песня группы Queen Thank God It’s Christmas известна не всем, но ее стоит послушать. В список новогодних песен вошли также композиция группы «Дискотека авария» «Новогодняя»; песня 60-х годов «Новогодние куплеты» в исполнении народных артистов СССР Анатолия Папанова и Георгия Вицина, заслуженной артистки РСФСР Натальи Защипиной и вокального ансамбля «Улыбка», а также трек Верки Сердючки (Андрей Данилко) «Елки». Пушков рассказал, что желает России и миру в 2021 году 30 декабря 2020, 18:35

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

В 2021 году хотелось бы увидеть улучшения эпидемиологической ситуации, проявить себя в экономике и не утратить нынешнюю позицию на мировой арене, сказал газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, представитель от законодательного органа государственной власти Пермского края Алексей Пушков. «Я бы хотел верить, что мы в следующем году преодолеем этот трудный период, страна постепенно начнет выправляться, уже летом улучшится эпидемиологическая ситуация и настроение поднимется», – говорит Пушков. Сенатор отмечает – сейчас уже есть ощущение, что Россия постепенно проходит пик заболеваемости. В пример он приводит ситуацию в Пермском крае, где до 40% коечного фонда уже освободилось, что является хорошим показателем. Это означает, что острая фаза эпидемии идет на спад. Также он полагает, что и вакцинация сыграет определенную роль, потому что сократится число людей, которые будут подвержены заболеванию. «Ну а в остальном нам нужно, преодолев это, проявить себя прежде всего в сфере экономики, найти рычаги для ускорения экономического развития, надеюсь, они будут найдены. И я уверен, что мы выдержим нашу нынешнюю позицию на мировой арене, а мы являемся одним из тех государств, которые определяют судьбы современного мира», – считает собеседник. Согражданам Пушков пожелал в наступающем году здоровья, не унывать, верить в будущее и в то, что хорошее еще будет и в большом количестве. Ранее известные журналисты Тина Канделаки и Владимир Познер, а также продюсер Иосиф Пригожин в беседе с газетой ВЗГЛЯД пожелали миру в следующем году избавиться от пандемии коронавируса и некоторых ее последствий. Тем временем журналисты и телеведущие Владимир Соловьев и Анатолий Вассерман рассказали, что их беспокоит в наступающем году. Мишустин поздравил россиян с Новым годом 31 декабря 2020, 13:14

Фото: government.ru

Текст: Елизавета Булкина

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил граждан с наступающими Новым годом и Рождеством и пожелал россиянам успешного и мирного 2021 года. «Эти зимние праздники – самые главные и самые любимые. Они согреты теплом встреч с родными и близкими людьми, наполнены незабываемыми мгновениями, атмосферой счастья. В эти дни ожидание добрых перемен, надежды на лучшее, общие задачи и цели, вера в осуществление профессиональных и личных планов объединяют всех нас. Уходящий год был непростым, но он дал уверенность в своих силах, показал, что мы можем противостоять вызовам, преодолеть любые трудности», – приводится поздравление Мишустина на сайте правительства. «Скоро 2021 год вступит в свои права. Впереди – время новых дел, интересных проектов и достижений. Пусть всем вашим начинаниям сопутствует удача, а новый год будет успешным, мирным. От всего сердца желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, хорошего настроения и всего наилучшего», – пожелал премьер. В «Боевом братстве» пообещали пресекать попытки организации беспорядков в 2021 году 30 декабря 2020, 18:29 Текст: Ольга Никитина

У так называемого общественного возмущения в Белоруссии есть свои кураторы, которые стремятся не только внести хаос в Минске, но и рассорить братские народы, заявил первый зампред всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», депутат Госдумы Дмитрий Саблин. «Именно для недопущения подобной ситуации несколько лет назад создавалось движение «Антимайдан». Сейчас мы видим, что 2021 год в некоторых головах будет посвящен этому. У этих западных кукловодов достаточно марионеток, которые за малое готовы продать свою Родину», – приводятся слова Саблина в сообщении пресс-службы «Боевого братства». «Я каждый день последнее время встречаюсь с большим количеством патриотических организаций и сообществ, так вот, мы не допустим никаких волнений на улицах нашей страны. Я и моя команда будет с этим системно заниматься весь 2021 год», – заверил он. Кроме того, организация «Боевое братство» подвела итоги уходящего 2020 года. Там, в частности, сообщили, что провели свыше 30 тыс. мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, организация при поддержке Фонда президентских грантов реализовала проект «От общей Победы – к общему миру!». Автопробег стартовал во Владивостоке и завершился в городе-герое Москве, в нем приняли участие более 100 тыс. человек. В организации сообщили, что в рамках патриотического воспитания молодежи усилиями региональных отделений проведено 7937 патриотических мероприятий. Ветераны «Боевого братства» провели более 4 тыс. уроков мужества со школьниками. В период вспышки коронавируса актив «Боевого братства» оказал помощь продуктами питания и медикаментами 38 тыс. 860 пожилым людям, выдал 101 тыс. 400 масок, 61 тыс. перчаток, 4 тыс. антисептиков. В организации отметили, что президент России Владимир Путин наградил 20 членов «Боевого братства» памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Украинцы объявили войну Деду Морозу 31 декабря 2020, 16:56

Фото: Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Украинские пользователи социальных сетей усмотрели в символе Нового года – Деде Морозе – отсылку к советскому прошлому, а некоторые и сравнили его с «кровожадным чудовищем». Выдержки из некоторых Facebook-сообществ опубликовала «Страна.ua». Журналистам попался «пост-страшилка», в котором говорится, что Дед Мороз произошел от языческих идолов, которым приносили человеческие жертвы. Красный цвет одежды «существа» символизировал кровь, говорится в материале, а мешок изначально был предназначен не для подарков, а для человеческих голов. На картинке, которая сопровождает пост, главный волшебник Нового года изображен с рогами, передает РИА «Новости». В другой статье, обнаруженной журналистами, в новогоднем символе увидели «прикрытие репрессий в 1937 году». Говорится, что Дед Мороз несет на себе идеологическое бремя и олицетворяет советские традиции. Между тем некоторые украинские авторы усмотрели выгоду в сохранении образа Деда Мороза. Например, публицисты Капрановы обратили внимание на то, что во многих европейских странах аналог Деда Мороза является двойником святого Николая. «Практически у всей Европы новогодние деды двоятся. Так что можно не спешить выгонять Деда Мороза, если есть Николай. Мы же Европа», – написали они. Авторы напомнили, что образ Деда Мороза появился еще в Средневековье, а «современный» вид приобрел в середине XIX века. Окончательно, как отмечает «Страна.ua», образ Деда Мороза сформировался к концу XIX века. Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как на Украине декоммунизировали Деда Мороза. Глава СПЧ рассказал о защите трудовых прав граждан в период коронавируса 30 декабря 2020, 19:49 Текст: Ольга Никитина

В пандемию коронавируса Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека отстаивал трудовые права граждан, получая множество жалоб на попытки незаконных увольнений, урезаний зарплат, проблемы дистанционной работы и обучения, сообщил советник главы государства, председатель СПЧ Валерий Фадеев. «Мы работали с гражданами вплоть до того, что помогали составлять заявления в суд и приветствовали подписанный президентом в декабре закон о регулировании работы на удаленке, в который вошли и наши предложения», – сообщил глава СПЧ, подводя итоги работы Совета в 2020 году. «Мы активно помогали малому бизнесу, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию за рубежом. Мы рады быть полезными врачам, поднимая как большие проблемы типа дезинфекции и внутрибольничных инфекций, так и, на первый взгляд, мелкие – вроде отмены платы за парковки для медиков, работающих в ковидных госпиталях», – отметил Фадеев. Кроме того, по словам председателя, СПЧ защищал «позабытые в первую волну эпидемии НКО», а также «бесхозные леса и национальные парки», добивался отмены ошибочных штрафов и несправедливых приговоров и включения дорогостоящих лекарств в правительственный перечень жизненно необходимых препаратов. «Нам удалось внести несколько поправок в резонансные законопроекты по иноагентам и митингам. Хотя некоторые коллеги, члены Совета, полагают, что принятие законодательных инициатив следует отложить, оценивая ситуацию рационально, считаю, что предложенные нами и следом принятые поправки – это важный позитивный результат», – добавил Фадеев, поздравив всех с наступающим Новым годом и Рождеством. Путин выступил с новогодним обращением 31 декабря 2020, 15:05

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин поздравил граждан России с Новым годом и пожелал, чтобы трудности уходящего года поскорее канули в Лету. Новогоднее обращение главы государства первыми из россиян увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где Новый год наступает в 15.00 мск. В 16.00 по московскому времени праздник приходит к жителям Северо-Курильска, Магадана, Южно-Сахалинска, еще спустя час Новый год наступает в Верхоянске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Биробиджане, Уссурийске, Находке, Владивостоке. В Тикси, Мирном, Якутске, Тынде, Благовещенске, Чите Новый год наступит в 18.00 мск, а в Братске, Иркутске и Улан-Удэ – в 19.00 мск, передает РИА «Новости».



«Испытания и беды обязательно проходят. Так было всегда. А остается с нами главное, все, что делает нас благородными и сильными: любовь, взаимопонимание, доверие и поддержка. Поэтому хочу пожелать, чтобы трудности уходящего года поскорее канули в Лету. А все, что мы обрели, все лучшее, что раскрылось в каждом человеке, обязательно осталось с нами навсегда», – сказал Путин. «Встречая его ровно год назад, мы с вами, как и люди во всем мире, конечно же, думали, мечтали о добрых переменах. Тогда никто не мог представить, через какие испытания всем нам придется пройти. И сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет. Он был трудным для каждого из нас, с тревогами и большими материальными сложностями, с переживаниями, а для кого-то – с горькими утратами близких, любимых людей», – обратился к народу российский лидер. Он подчеркнул, что 2020 год был связан и с надеждами на преодоление невзгод, с гордостью за тех, кто проявил свои лучшие человеческие и профессиональные качества, с осознанием того, как много значат надежные, искренние, настоящие отношения между людьми, дружба и доверие между нами.



Уходящий год, отметил Путин, удалось пройти достойно. «Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков. Эти ценности – мужество, отзывчивость и милосердие – в наших сердцах, в нашем характере и поступках», – подчеркнул глава государства.



Путин напомнил, что 2020 год – год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. «Мы равняемся на наших дорогих ветеранов, на доблестное поколение, победившее заразу нацизма. Несмотря ни на что мы исполнили наш священный сыновний долг – с благодарностью и признательностью отметили 75-летие Великой Победы», – добавил президент.



Упомянул в новогоднем обращении Путин и пандемию нового коронавируса, с которой в 2020 году столкнулся мир. «Да, новый опасный вирус изменил, перевернул привычный образ жизни, работы, учебы, заставил пересмотреть, скорректировать многие планы. Но так устроен мир, что в нем неизбежны испытания», – сказал он.



«Они побуждают нас более внимательно вглядеться в жизнь, прислушаться к своей совести, отбросить мелкое, суетное и по-настоящему оценить самое важное. А это дар человеческой жизни, это семья, наши мамы и папы, дедушки и бабушки, это наши дети – еще малыши и уже повзрослевшие, это наши друзья и коллеги, бескорыстная помощь и общая энергия добрых дел – масштабных, на всю страну, и небольших, в пределах района, улицы, дома, но от этого не менее значимых», – добавил он. «Сегодня очень важно верить в себя, не отступать перед трудностями, беречь нашу сплоченность, это основа наших общих успехов в будущем. Убежден, вместе мы все преодолеем, наладим и восстановим нормальную жизнь – и с новой энергией продолжим решать задачи, стоящие перед Россией в наступающем третьем десятилетии ХХI века», – сказал президент.



Путин напомнил, что эпидемия пока полностью не отступила и не все встречают праздник за новогодним столом. «Еще много людей в больницах, и, уверен, все они чувствуют, как их поддерживают родные и друзья. От всей души желаю вам, дорогие мои, одолеть болезнь и вернуться домой как можно быстрее. К сожалению, эпидемию еще не удалось полностью остановить. Борьба с ней не прекращается ни на минуту. Врачи и медицинские сестры, экипажи скорой помощи продолжают мужественно трудиться. Многие из них в эту праздничную ночь на дежурстве», – сказал российский лидер. Он выразил уверенность, что такой же с высокой ответственностью выполняют сложнейшие задачи и сотрудники экстренных служб, российские военнослужащие в горячих точках за рубежом, наши миротворцы и боевые расчеты армии и флота.



«Благодаря всем, кто несет свое служение днем и ночью, при любых обстоятельствах находится на посту, граждане России могут спокойно собраться сегодня у родных очагов со своими близкими; с надеждой на лучшее и с планами на будущее встретить Новый год, загадать сокровенные желания», – продолжил президент. «Давайте в эти мгновения помечтаем о самом светлом, о мире и благополучии, о счастье и радости для всех, кто рядом, кто нам дорог, для всей нашей страны. Хочу сказать спасибо каждому из вас, потому что мы вместе. А когда мы чувствуем надежный локоть людей, стоящих рядом, Россия становится одной большой семьей», – обратился Путин к гражданам, пожелав всем крепкого здоровья, веры, надежды, любви и счастья. Ранее россиян с праздником поздравил премьер-министр Михаил Мишустин. В Подмосковье разъяснили график общественного транспорта в праздники 30 декабря 2020, 18:32 Текст: Ксения Панькова

Общественный транспорт Подмосковья в период новогодних праздников будет работать по графику выходного дня, сообщили в пресс-службе регионального минтранса. «В четверг 31 декабря автобусы, троллейбусы и трамваи региона будут работать по обычному графику рабочего дня. С 1 по 10 января 2021 года общественный транспорт будет работать по графику выходного дня», – приводит РИА «Новости» сообщение. С расписанием маршрутов можно ознакомиться в автовокзалах и автостанциях, а также на остановочных пунктах, добавили в ведомстве. Ранее сообщалось, что вход на Красную площадь в Москве ограничат 31 декабря с 18.00 мск в целях реализации профилактических мер и исключения значительных скоплений людей. Космонавт рассказал о традициях встречи Нового года на МКС 31 декабря 2020, 16:25

Фото: roscosmos.ru

Текст: Татьяна Косолапова

Ужин с черной икрой, соки из экзотических фруктов, елка на потолке и полное отсутствие шампанского – так принято встречать новый год на Международной космической станции, рассказал газете ВЗГЛЯД не раз бывавший на МКС действующий летчик-космонавт Андрей Борисенко. Из-за того, что запуск корабля «Прогресс МС-16» перенесли, российские космонавты, находящиеся на МКС, в новогоднюю ночь не смогут получить подарки от семей и друзей. Несмотря на это, они поздравят своих зарубежных коллег, с которыми намерены встретить 2021-й, но что же им приготовили – пока не рассказывают. «На МКС принято праздновать Новый год точно так же, как и на Земле. То есть с каким-то торжественным ужином, одной компанией (россияне и зарубежные коллеги собираются все вместе). Как правило, на Рождество они зовут нас, российских членов экипажа, и празднуем мы его в американском сегменте, а на Новый год мы приглашаем всех коллег к нам, в российский», – говорит Борисенко. Подарки все космонавты стараются готовить заранее, еще на Земле, продолжает эксперт. Это происходит в связи с тем, что с доставкой личных вещей на борт и обратно есть определенные сложности. То есть новогодние подарки должны быть легкими – это различные сувениры (значки, брелоки, вымпелы, открытки и так далее). «Безусловно, самым главным компонентом является новогоднее настроение и праздничный ужин. Набор продуктов на борту достаточно стандартный, повторяющийся раз в 16 суток, но тем не менее есть так называемые бонусные контейнеры с Земли, которыми можно разнообразить новогодний стол. Я знаю, что ребята в этом году будут отмечать Новый год, например, с бутербродами с черной икрой. Кстати, когда я встречал новый год на орбите, у нас тоже было небольшое количество черной икры, которой мы и украшали наш стол», – рассказывает собеседник. Елка на станции ежегодно одна и та же, но она несколько отличается от земной, продолжает космонавт. Во-первых, она искусственная и достаточно маленького размера (не более 50 см). Во-вторых, ежегодно экипаж сам решает, где она будет установлена. Борисенко вспоминает, что, когда он сам пребывал в Новый год на МКС, они решили разместить елку на условном потолке. «С иностранными коллегами российские члены экипажа проводят очень много времени еще в процессе тренировок на Земле, хорошо друг друга знают, и, как правило, даже знакомы семьями. То есть с коллегами устанавливаются очень тесные взаимоотношения, поэтому, естественно, и одни и вторые знакомимся с традициями и праздниками друг друга. Безусловно, все из них поддерживают их, поэтому зарубежные коллеги относятся к нашим традициям исключительно положительно», – отмечает летчик-космонавт. Он подчеркивает, что, например, американцы считают главным праздником Рождество, но тем не менее с удовольствием поддерживают российскую традицию отмечать Новый год. При этом на МКС действует абсолютный запрет на спиртосодержащие вещества. Российский космонавт, депутат Госдумы Александр Самокутяев объяснил это тем, что пары алкоголя выводят из строя системы, которые обеспечивают очистку воздуха. «Все-таки самое главное в Новый год не алкоголь, а праздничное настроение, которое приходит, когда вся команда собирается вместе. Вместо шампанского мы используем любимые напитки, которые у всех разные. Кто-то пьет фруктовые соки, кто-то чай или кофе, а кто-то лимонад без газа. Газированных напитков, кстати, нет на станции, потому что в условиях невесомости их невозможно пить – они превращаются в газожидкостную смесь, наподобие пены из огнетушителя», – делится Борисенко. Иногда соки могут попадаться достаточно экзотических вкусов, которых нет в постоянном меню, подчеркивает космонавт. Он рассказывает, что во время его пребывания на станции им доставили обыкновенные маленькие соки в тетрапаке, но радости не было предела, поскольку все земное кажется крайне необычным на орбите. Ранее член экипажа МКС Сергей Кудь-Сверчков с борта Международной космической станции поздравил всех с наступающим Новым годом и записал видеоролик, в котором ответил на самые частые вопросы о том, как космонавты встречают этот праздник на станции. 2021 год уже на пороге.



В последнее время меня часто спрашивают — украшаем ли мы Международную космическую станцию, как и сколько раз будем встречать #НовыйГод, а также сколько дней будем отдыхать. На эти и другие вопросы я отвечаю в своем новогоднем видео.#НовыйГод2021 pic.twitter.com/iaskkRpSj2 — Sergey Kud-Sverchkov (@KudSverchkov) December 28, 2020 Глава Камчатки поздравил детей в образе Деда Мороза 31 декабря 2020, 12:15 Текст: Елизавета Булкина

Губернатор Камчатки Владимир Солодов в рамках акции «Елка желаний» лично исполнил новогодние пожелания четырех юных жителей полуострова, к самым маленьким глава региона пришел в костюме Деда Мороза. Шестилетняя Таня Чебодаева попросила у Деда Мороза большого единорога. В последний день уходящего года желание Тани исполнилось – она получила игрушку. Подарки глава региона вручил и другим детям из этой семьи. Страшему брату Тани Руслану Владимир Солодов подарил машинку, а младшей сестре Ангелине вручили мягкую игрушку, говорится в сообщении на сайте правительства Камчатки. Вероника Сафронова загадала встретиться с Солодовым и поговорить с ним. Глава региона в канун праздника встретился с девочкой в своем кабинете. И уже от своего имени подарил ей сладости, елочные игрушки и набор для создания картин из алмазной мозаики. Глава региона также исполнил мечту 17-летнего Саши Федорова, который всю жизнь мечтал полетать на вертолете вокруг вулканов. Уже 4 января Саша полетит к вулканам. Вместе с Федоровым смотреть на вулканы с высоты отправится и шестилетний Артём Сергеев. Он тоже попросил Деда Мороза о полете на вертолете. Кроме сертификата на экскурсию Солодов подарил мальчику конструктор. Подарки от губернатора Камчатского края получили и младшие брат и сестра Артема. В общей сложности подарки в рамках всероссийской акции «Елка желаний» от главы региона получили 12 юных жителей Камчатского края. Новогоднее обращение Путина в 2020 году стало самым продолжительным 31 декабря 2020, 18:08

Фото: кадр из видео

Текст: Ольга Никитина

Новогоднее обращение Владимира Путина, подытожившее 2020 год, стало самым продолжительным из всех подобных выступлений президента России в XXI веке. Оно было записано в Кремле и заняло по времени шесть минут. Первыми зрителями и слушателями поздравления традиционно стали жители Камчатки. В новогодних приветствиях президент часто отражает наиболее яркие события уходящего года. 31 декабря 2013 года Путин даже изменил формат своего выступления, записав его в Хабаровске на встрече с пострадавшими от наводнения. Именно эта версия новогоднего обращения тогда была показана в полночь во всех часовых поясах, и только жители Камчатки успели увидеть еще и первое поздравление, записанное заранее в Кремле, напоминает ТАСС. До нынешнего года хабаровское новогоднее обращение длительностью более четырех с половиной минут (по объему – 463 слова) было самым продолжительным у Путина. В остальные годы и он, и Дмитрий Медведев, занимавший пост президента в 2008-2012 годах, выступали перед боем курантов с менее развернутыми посланиями. Самым коротким по количеству слов – 191 – было поздравление россиян с 2006 годом, по времени оно заняло чуть больше двух минут. Рекорд же по продолжительности новогоднего обращения остается за Борисом Ельциным. 31 декабря 1999 года, объявляя об уходе в отставку, он выступал больше 10 минут. То обращение первого президента России превышает по объему нынешнее поздравление Путина, причем без учета темпа речи, а лишь исходя из сухой статистики количества слов (628 и 601 соответственно). Путин в 1999 году тоже выступил с небольшим новогодним обращением в только что полученном статусе и.о. президента, и это был единственный раз, когда он записал такую речь, сидя за столом. Со следующего раза и до сих пор глава государства всегда стоя поздравляет граждан России с Новым годом. В обращении 2020 года Путин уделил много внимания теме пандемии. Путин отметил, что опасный вирус «перевернул привычный образ жизни», но ведь именно испытания побуждают «отбросить мелкое, суетное и по-настоящему оценить самое важное». «Испытания и беды обязательно проходят, – сказал глава государства. – А остается с нами главное, все, что делает нас благородными и сильными: любовь, взаимопонимание, доверие и поддержка». Отдельные слова Путин посвятил тем, кто не может быть сейчас за новогодним столом. Он пожелал выздоровления заболевшим и отметил мужество врачей и медсестер, упомянул сотрудников экстренных служб и военных, подчеркнув, что благодаря всем, кто находится на посту, граждане России могут спокойно собраться у родных очагов для встречи Нового года. Путин пожелал россиянам, чтобы «трудности уходящего года поскорее канули в Лету». Призвал верить в себя и не отступать перед сложностями, а также беречь сплоченность, которая является основой успехов страны в будущем. Президент выразил благодарность каждому из граждан и пожелал всем крепкого здоровья, веры, надежды и любви, как близким и дорогим людям. Пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что выступление Путина в этом году оказалось более продолжительным, и высказали предположение, что связано это с особенностями 2020 года. «Тяжелый год добавил минуту. Новогоднее обращение Владимира Путина, завершающее 2020 год, стало самым продолжительным из всех подобных выступлений президента России в XXI веке. Его продолжительность составила шесть минут», – написал в своем Telegram-канале журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов.