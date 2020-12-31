Сообщение об отказе Венгрии от «Спутника V» опровергли

РФПИ опроверг информацию об отказе Венгрии от российской вакцины «Спутник V». Первая поставка вакцины прошла 28 декабря, подчеркнули в Российском фонде прямых инвестиций.

«Венгрия уже получила первую партию вакцины 28 декабря, и мы готовы полностью поставить всю вакцину, необходимую Венгрии, в январе – марте 2021 года. РФПИ работает с регулирующими органами над получением разрешений регулирующих органов в Венгрии», – передает ТАСС сообщение фонда.

Ранее Reuters со ссылкой на главу администрации венгерского премьер-министра сообщило, что Венгрия якобы решила отказаться от закупок у России вакцины от коронавируса. Утверждалось, что страна намерена покупать вакцины через механизмы поставок Евросоюза или напрямую из Китая. Причиной такого решения назывались «недостаточные мощности по производству вакцин».

Между тем Венгрия получила 6 тыс. доз российской вакцины от коронавируса. В начале декабря специалисты из Венгрии побывали в России, где познакомились с разработкой, исследованиями и производством вакцины от коронавируса «Спутник V». Венгерские власти заявляли, что «Спутник V» производится с учетом «новейших технологий и в соответствии с протоколами ВОЗ».