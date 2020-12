Выяснилось, где в России будет жарче всего на Новый год Музыканты и критики сказали, под какие песни лучше встречать Новый год 31 декабря 2020, 13:38 Текст: Елизавета Булкина

Продюсеры Иосиф Пригожин и Виктор Дробыш, а также музыкальные критики поделились любимыми песнями, под которые лучше встречать Новый год. Пригожин рассказал, что любимой новогодней песней для него является знаменитая Jingle Bells. «Я полюбил ее когда-то, и она осталась во мне жить», – рассказал продюсер Ura.ru. Основатель музыкального YouTube-канала «Earz On Fire» Андрей Филиппов советует ознакомиться послушать разные варианты Jingle Bells, в частности, в исполнении группы Austrian Death Machine. Оба продюсера согласились, что новогоднее настроение дарит песня «В лесу родилась елочка». Автор лекций об истории популярной музыки, куратор лейбла новой русской музыки «Темные лошадки» и организатор музыкальных фестивалей Денис Бояринов советует послушать композицию «Приходите в лес на елку». «Эта песня 50-х годов прошлого века в исполнении детского хора Центрального дома железнодорожников – знаменитого советского коллектива – звучит очень умилительно, дети поют ее с невероятным трепетом. И сразу представляется образ идеальной кремлевской елки», – поделился эксперт. Новогодней классикой, по мнению Пригожина и Дробыша, уже стала песня группы ABBA Happy New Year. Дробыш также добавил в список новогодних песен композицию британского поп-дуэта Wham! Last Christmas. Пригожин в свою очередь посоветовал встречать Новый год под песню своей супруги Валерии Merry Christmas To The World, которая в 1998 году стала саундтреком к телефильму режиссера Кена Рассела «Alice in Russialand». Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко предложил под Новый год включить песню Эдуарда Хиля «Зима». Также критики советуют послушать знаменитые новогодние песни в современной обработке. Так, Рудченко советует ознакомиться с ремиксом песни Людмилы Гурченко из фильма «Карнавальная ночь» «Пять минут», который сделал диджей Грув (Евгений Рудин). О классике рока советует не забывать музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, песня группы Queen Thank God It’s Christmas известна не всем, но ее стоит послушать. В список новогодних песен вошли также композиция группы Дискотека авария «Новогодняя»; песня 60-х годов «Новогодние куплеты» в исполнении народных артистов СССР Анатолия Папанова и Георгия Вицина, Заслуженной артистки РСФСР Натальи Защипиной и вокального ансамбля «Улыбка», а также трек Верки Сердючки (Андрей Данилко) «Елки».

Россиян предупредили о поддельной икре в магазинах 30 декабря 2020, 18:47

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Абдулла Шакиров

В преддверии Нового года на прилавках российских магазинов немало фальшивой икры, поэтому покупать деликатес стоит в специализированных торговых точках, отдавая предпочтение икре лососевых пород рыб, рассказал директор «Рыборазводного предприятия № 1» Александр Ходос. «По цвету икры определить ее происхождение очень сложно, потому что цвет вызван природным красителем. В икре разводной краситель могут добавлять в корм рыбе или просто красить саму икру, и цвет может быть разным. Поэтому определить качество икры без лаборатории нельзя», – передает слова эксперта «Звезда». Как сообщил Ходос, при покупке необходимо внимательно изучить этикетку: на ней должна быть представлена исчерпывающая информация о типе рыбы, сроках и месте ее вылова и периоде хранения икры. Он подчеркнул, что в специализированных магазинах покупатель может получить всю необходимую документацию на продукт. Также он отметил, что многие производители настолько хорошо научились делать имитированную икру, что распознать подделку на глаз почти невозможно. В марте прошлого года на Дальнем Востоке в продаже выявили фальсифицированную красную икру с маркировкой несуществующих компаний. Ранее Росстат подсчитал, что россияне в среднем потратят на покупку продуктов и напитков к новогоднему столу 6,7 тыс. рублей. Соловьев и Вассерман сказали, что их беспокоит в наступающем 2021 году 30 декабря 2020, 14:48

Фото: Сергей Фадеичев/Антон Вагано/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Пандемия коронавируса, экономическая ситуация в стране, смена власти в США – темы, которым в следующем году следует уделить больше внимания, сказали газете ВЗГЛЯД известные журналисты и телеведущие Владимир Соловьев и Анатолий Вассерман. «Если посмотреть, что в мире происходит, то следующий год будет не лучше: и пандемия далека от завершения, и вакцинация, дай бог, завершится только после лета, говоря не о России, а обо всем мире, и экономически все будет только нарастать. Так что мы получим последствия», – сказал журналист и телеведущий Владимир Соловьев. Он подчеркнул, что ему бы очень хотелось пожелать что-то хорошее на будущий год, но никаких реальных оснований для этого нет – пожелания попросту не сбудутся. «И хочется заключить словами из повести Бориса Васильева «Завтра была война», где Зиночка говорит, что год был тяжелый, потому что високосный, и обещает, что следующий будет счастливым. Следующим был тысяча девятьсот сорок первый. Поэтому и мы на такой веселой и оптимистичной ноте провожаем старый год», – заключил собеседник. Публицист и журналист Анатолий Вассерман, наоборот, надеется, что в наступающем году в стране и мире события будут развиваться по лучшему из спрогнозированных им сценариев. «Прежде всего я имею в виду завершение демонтажа системы узкой специализации стран. У меня есть достаточно много публикаций о том, почему эта система привела к экономической катастрофе. В частности, нынешняя великая депрессия, которая тянется аж с 2008 года, порождена, помимо прочего, именно этой системой. И Трампа выбрали президентом как раз за то, что он обещал ее демонтировать, но те немногие, для кого она выгодна, устроили, по сути, развал Америки, скомпрометировали всю избирательную систему США, чтобы не допустить демонтажа», – рассказывает журналист. Он отметил, что карантины и вынужденные режимы самоизоляции, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, очень убедительно показали, что данную систему необходимо уничтожить как можно скорее. «Также я считаю жизненно необходимым не только для нашей страны, но и для всего мира отказаться от практически всех догматов». То есть надо действовать мало-мальски разумно, и тогда результат будет благоприятен и для нашей страны, и для всего мира. Поэтому все, чего я желаю, это чтобы люди действовали разумно, опираясь не на чьи-нибудь догматы, а на здравый смысл и теории, продиктованные здравым смыслом», – подытожил Вассерман. Меркель в последний раз поздравила немцев с Новым годом в качестве канцлера 31 декабря 2020, 03:54

Фото: Markus Schreiber/AP/

Pool/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала свое новогоднее обращение к жителям страны самым необычным за все годы ее правления. Меркель подтвердила, что не будет участвовать в новых выборах, в связи с чем, вероятно, в последний раз обращается с новогодней речью к гражданам Германии как федеральный канцлер. «Никогда за последние 15 лет мы не воспринимали уходящий год таким тяжелым и никогда вопреки всем тревогам и некоторому скепсису мы не смотрели с такой надеждой в новый год», – приводит ее слова РИА «Новости». Свое обращение Меркель посвятила ситуации с коронавирусом, который назвала «политическим, социальным и экономическим вызовом столетия». При этом она подчеркнула, что «теории заговора не только не правдивы и опасны, они также циничны и жестоки по отношению» к людям, которые потеряли своих близких. Как передает ТАСС, Меркель сообщила, что намерена привиться от коронавируса в установленном в ФРГ порядке очереди. Она заявила, что не будет ничего «приукрашивать». По ее словам, Германия живет в тяжелое время и «так будет оставаться еще довольно долгое время», зима «является и останется сложной». Текст новогоднего обращения Меркель распространила пресс-служба правительства до выпуска видеозаписи речи. Напомним, блок Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза в Баварии, скорее всего, выиграет сентябрьские выборы в Бундестаг. Соратники Меркель могут рассчитывать на 30–35% голосов. В январе после партийного съезда в онлайн-режиме станет известен преемник Меркель. Канделаки, Познер и Пригожин поделились пожеланиями на 2021 год 30 декабря 2020, 17:00

Фото: Владимир Гердо/Станислав Красильников

/Юрий Машков/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Избавление от пандемии коронавируса и хотя бы части ее последствий было бы лучшим подарком всему миру в 2021 году, сказали газете ВЗГЛЯД известные журналисты Тина Канделаки и Владимир Познер и продюсер Иосиф Пригожин. «От происходившего с нами в 2020 году абстрагироваться невозможно, так что логично попросить 2021 год быть уже попроще. Ну или хотя бы развязаться с проблемами, которые точно перешагнут рубеж новогодней ночи. Пусть выспятся врачи и медицинские работники, выпишутся из больниц пациенты, придут в себя малые и очень даже большие бизнесмены. Пусть будет интересно, но без трагедий. План по ним выполнен на годы вперед», – сказала генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки. «Конечно, главное пожелание на 2021 год – избавиться от пандемии», – кратко ответил журналист и телеведущий Владимир Познер. «Самое главное, что я желаю, это всем хорошего иммунитета, мира, добра и скорейшего окончания пандемии, потому что это парализует весь мир, нас всех и мешает нашему общению. Я хочу, чтобы мы как можно скорее вернулись к обычной жизни», – пожелал продюсер Иосиф Пригожин. Ранее известные журналисты и телеведущие Владимир Соловьев и Анатолий Вассерман в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказали, что их беспокоит в наступающем 2021 году. Росстат рассчитал стоимость новогоднего стола 30 декабря 2020, 09:41

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Россияне в среднем потратят на покупку продуктов и напитков к новогоднему столу 6,7 тыс. рублей, за год праздничный набор подорожал на 4,56%, свидетельствуют данные Росстата. В набор товаров, стоимость которых оценил Росстат, вошли по килограмму мяса говядины и курицы, по полкилограмма сырокопченой колбасы и мясных копченостей, столько же соленых и копченых деликатесов из рыбы, 200-грамовая баночка икры и 350-граммовая банка рыбных консервов, 200 граммов сливочного масла, 300 граммов сыров, полкилограмма консервированных овощей, половинка буханки ржаного хлеба и 350 граммов хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки. Из овощей и фруктов в наборе Росстата – картофель (800 граммов), по 0,5 кг свежих помидоров и огурцов, 1 кг апельсинов, 600 граммов яблок и 200 граммов лимонов. На десерт – полкилограмма конфет и торт. В числе алкогольных напитков по одной бутылке водки, коньяка и шампанского, из безалкогольных – по литру минеральной воды, фруктового сока и газированной воды. Отдельными позициями указаны готовые салаты оливье и следка под шубой (по 1 кг), передает РИА «Новости». Покупка такого набора в среднем по России оценивается в 6763 рублей, что на 4,56% выше, чем годом ранее (6468 рублей). Сильнее всего за год подорожали картофель (рост на 28,88%) и свежие огурцы (16,17%), апельсины (24%) и яблоки (17,2%), стоимость икры и рыбных консервов выросла на 11%. Мясо курицы и сырокопченая колбаса, по данным Росстата, подешевели – на 0,84% и 2,66% соответственно. Росстат приводит данные по цене продуктов в ноябре текущего года и сравнивает их с ценами ноября 2019 года. Стоимость набора продуктов к праздничному столу сильно разнится от региона к региону. Так, жителями Чукотки и Ненецкого автономного округа придется потратить на покупку вышеперечисленных товаров более 9 тыс. рублей, жителям Камчатки и Магаданской области – порядка 8,7 тыс. рублей. Более 8 тыс. рублей на покупку продуктов для праздника израсходуют жители Москвы, Мурманской и Сахалинской областей, республики Саха (Якутия). В большинстве регионов России расходы на гастрономическую составляющую праздника не превышают 7 тыс. рублей. Меньше всего потратят на приготовление блюд к празднованию Нового года жители Ингушетии (3779 рублей). Напомним, ранее был определен рост стоимости «селедки под шубой» за год. А глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала стоимость продуктов для оливье в этом году. Пушков рассказал, что желает России и миру в 2021 году 30 декабря 2020, 18:35

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

В 2021 году хотелось бы увидеть улучшения эпидемиологической ситуации, проявить себя в экономике и не утратить нынешнюю позицию на мировой арене, сказал газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, представитель от законодательного органа государственной власти Пермского края Алексей Пушков. «Я бы хотел верить, что мы в следующем году преодолеем этот трудный период, страна постепенно начнет выправляться, уже летом улучшится эпидемиологическая ситуация и настроение поднимется», – говорит Пушков. Сенатор отмечает – сейчас уже есть ощущение, что Россия постепенно проходит пик заболеваемости. В пример он приводит ситуацию в Пермском крае, где до 40% коечного фонда уже освободилось, что является хорошим показателем. Это означает, что острая фаза эпидемии идет на спад. Также он полагает, что и вакцинация сыграет определенную роль, потому что сократится число людей, которые будут подвержены заболеванию. «Ну а в остальном нам нужно, преодолев это, проявить себя прежде всего в сфере экономики, найти рычаги для ускорения экономического развития, надеюсь, они будут найдены. И я уверен, что мы выдержим нашу нынешнюю позицию на мировой арене, а мы являемся одним из тех государств, которые определяют судьбы современного мира», – считает собеседник. Согражданам Пушков пожелал в наступающем году здоровья, не унывать, верить в будущее и в то, что хорошее еще будет и в большом количестве. Ранее известные журналисты Тина Канделаки и Владимир Познер, а также продюсер Иосиф Пригожин в беседе с газетой ВЗГЛЯД пожелали миру в следующем году избавиться от пандемии коронавируса и некоторых ее последствий. Тем временем журналисты и телеведущие Владимир Соловьев и Анатолий Вассерман рассказали, что их беспокоит в наступающем году. Последний регион России объявил 31 декабря выходным днем 28 декабря 2020, 16:58 Текст: Вера Басилая

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров подписал указ об установлении в республике 31 декабря этого года выходным днем. Таким образом, во всех регионах страны 31 декабря будет выходным днем для чиновников. Но в некоторых субъектах республики для госслужащих рабочим днем была суббота 26 декабря. При этом многие главы регионов рекомендовали другим работодателям также сделать 31 число нерабочим днем, в том числе в Москве и Подмосковье, – передает ТАСС. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил 31 декабря выходным днем в республике и порекомендовал частным бизнес - компаниям по возможности оставить сотрудников дома, о чем и написал в своем Telegram-канале. Напомним, президент Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» сделать 31 декабря всероссийским выходным, он порекомендовал властям регионов сделать этот день нерабочим в 2020 году. В Ленобласти ввели комендантский час для детей на новогодние каникулы 28 декабря 2020, 19:36 Текст: Вера Басилая

Комендантский час для подростков будет действовать в Ленинградской области на время новогодних каникул с 30 декабря по 10 января, сообщила пресс-служба правительства региона. «Несовершеннолетним детям нельзя будет без родителей находиться с 21.00 до 06.00 на улицах, стадионах, в парках, в транспорте, в интернет-клубах, а также торговых и развлекательных центрах», – передает РИА «Новости» сообщение властей региона. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение об ограничительных мерах в рамках постановления правительства области «О мерах по предотвращению новой коронавирусной инфекции». Ранее в Конституционном суде России (КС) пытались оспорить постановления губернатора Московской области по ограничениям на фоне распространения COVID-19. КС постановил, что региональные власти имеют право вводить ограничения на передвижение граждан в период пандемии коронавируса. Власти Москвы не стали запрещать прогулки в новогоднюю ночь 28 декабря 2020, 21:28 Текст: Ксения Панькова

Гулять по улицам Москвы в новогоднюю ночь разрешено, однако организованных массовых мероприятий не будет, заявил первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, отметив, что развлекательные заведения столицы могут работать только до 23.00. «Уличных развлечений у нас, к сожалению, – это первый [такой] Новый год, – не будет: ни каких-то массовых мероприятий [не будет], к сожалению, не будет фестивалей, в частности фестиваля «Путешествие в Рождество», не будет концертов. Но при этом гулять не воспрещается», – сказал Немерюк в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС. Он отметил, что рестораны и кафе в столице 31 декабря могут работать для посетителей только до 23.00 мск. «Понятно, что какая-то музыкальная программа может сопровождать вечер, но самое главное, чтобы она заканчивалась в 23.00. Если это конкретная площадка, то там уже несколько другие требования и в обязательном порядке количество посетителей – не более 25% от вместимости зала», – добавил Немерюк. Он также сообщил, что катки в Москве будут работать 31 декабря до 22.00 и возобновят свою работу 1 января по графику работы выходных, передает РИА «Новости». Напомним, в Москве в заведениях общественного питания запретили обслуживание посетителей в ночное время, временно приостановили проведение культурных и развлекательных мероприятий. Ограничения действуют с 13 ноября до 15 января 2021 года. Также сообщалось, что власти Москвы будут проводить рейды по ночным развлекательным заведениям, в случае несоблюдения указа мэра о приостановке деятельности предусмотрен штраф. Песков сказал, как встретит Новый год 29 декабря 2020, 18:53 Текст: Абдулла Шакиров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что планирует встретить Новый год с семьей. Представитель Кремля при этом не исключил, что при необходимости придется заняться рабочими вопросами. «Планы на Новый год – отпраздновать его с семьей. Если потребуется, чуть-чуть поработать. Провести с детьми время», – рассказал Песков телеканалу RTVI. Он также отметил, что у его жены, фигуристки Татьяны Навки, на новогодние праздники выпадают самые напряженные дни. Представитель Кремля добавил, что какое-то количество выходных дней ему получится взять уже после праздников. Ранее Песков назвал самое яркое воспоминание 2020 года. Пилот рассказал, как встречают Новый Год в полете 28 декабря 2020, 16:12 Текст: Ксения Панькова

Заслуженный пилот России Юрий Сытник рассказал, что ночь с 31 декабря на 1 января часто заставала его в полете отметив, что работа в праздничную дату позволила ему встречать Новый год в разных странах. «Командиром корабля на Ту-154 я стал в 33 года, на Ил-86 – в 40 лет. Для такой должности считается, что я был молодым. А раз молодой, значит, на все праздники ты летаешь», – цитирует «Ридус» Сытника. По словам пилота, самый напряженный «рабочий» Новый год в его жизни прошел в Норильске, где он посадил самолет как раз в новогоднюю ночь, но технические неполадки вынудили его оставаться на аэродроме. «Сдохла вспомогательная силовая установка – не могли запустить один из двигателей. И мы всю ночь разогревали печку и запускали мотор. Пришлось сливать топливо с другой машины за бутылку. А там мороз минус пятьдесят градусов», – добавил Сытник. Однако летчик утверждает, что испытал настоящее счастье в этот момент: «Все вокруг пьяные, а я шустрый такой». Кроме того, он отметил, что работа в праздничную дату позволила ему встречать Новый год в разных странах – Таиланде, Китае и других – и даже по нескольку раз за полет. «Я часто летал на Дальний Восток и обратно. По дороге в европейскую часть страны самолет преодолевает несколько часовых поясов, и мы несколько раз встречали Новый год. До самой Москвы то и дело выходил, поздравлял пассажиров», – вспоминает заслуженный пилот России. Ранее Космонавты рассказали, как отметят Новый год на МКС. Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, находящиеся на борту МКС, начнут отмечать Новый год с Камчаткой и продолжат вместе со всеми часовыми поясами России. Голикова опровергла запрет на встречи детей с Дедом Морозом 28 декабря 2020, 18:58 Текст: Вера Басилая

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в правилах Роспотребнадзора на новогодние праздники нет запрета на посещения детей Дедом Морозом и Снегурочкой. «Наши уважаемая санитарно-эпидемиологическая служба и главный санитарный врач издали временные методические рекомендации на новогодние праздники, как надо себя вести. По поводу Деда Мороза и Снегурочки там ничего нет. Есть лишь одна просьба – какое-то расстояние соблюдать, когда вручаешь подарки детишкам», – цитирует РИА «Новости» слова вице-премьера, сказанные в эфире Первого канала. Ранее сообщалось, что главный инфекционист Москвы Светлана Сметанина не рекомендовала родителям приглашать домой для детей Деда Мороза и Снегурочку из-за риска распространения коронавируса. Она также добавила, что необходимо воздержаться от встречи Нового Года большой компанией и отпраздновать в ограниченном кругу. ОНФ поблагодарил героев 2020 года 29 декабря 2020, 19:16 Текст: Ольга Никитина

Эксперты и активисты Общероссийского народного фронта подвели итоги уходящего года и поблагодарили партнеров, вместе с которыми удалось отработать сотни тысяч обращений на прямую линию с президентом, поддержать врачей, порадовать их детей, исполнить мечты ветеранов, доставить продукты и лекарства пожилым гражданам и многодетным семьям. «Сейчас мы приступаем к разбору следующего объема обращений, поступивших в декабре этого года после прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией», – сообщил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов на площадке МЕДИА.ОНФ. Его слова приводятся на сайте фронта. «Это огромная работа, о которой лучше расскажет такой пример. В нашем подшефном приюте «Мамин домик» есть Настя. Она учится на пятерки, и, познакомившись с ней, пообщавшись, мы с коллегами запустили проект «Взлетная полоса», где со старшеклассниками, оставшимися без родителей, занимаются преподаватели вузов, чтобы помочь им поступить, чтобы у них был шанс в жизни. У нас уже не одна сотня заявок – детишки пишут со всей страны. И я хочу сказать огромное спасибо Насте за то, что она запустила этот процесс», – сказал он. Как отметила автор проекта ОНФ «Регион заботы», член Центрального штаба ОНФ Нюта Федермессер, пандемия коронавируса сблизила многие проекты ОНФ. «Проект «Регион заботы» работал вместе с «Волонтерами-медиками» и акцией взаимопомощи #МыВместе. Ковид внес изменения в планы абсолютно всех структур и проектов. Мы занимались больше прямой помощью, чем планировали. Мы для целого ряда регионов на средства, которые были собраны проектом, закупали средства индивидуальной защиты. В Севастополь отвозили тесты, когда их там совсем не было. Огромное количество тестов, произведенных РОСНАНО, отвозили в Дагестан. В больницу Махачкалы передали 70 кислородных концентраторов, множество аппаратов ИВЛ. В республике открылось первое отделение паллиативной помощи детям по программе, которая подготовлена нами», – подчеркнула она. В свою очередь координатор проекта «Народный фермер» Олег Сирота поблагодарил за совместную работу Минсельхоз и Минпромторг. Фермерам удалось внести свои предложения в национальный план спасения экономики, возобновить программу льготного лизинга 1432, облегчить переход на обязательное маркирование молочной продукции, добиться возбуждения уголовных дел против лиц, от чьих действий гибнут пчелы. Сирота отметил, что к проекту присоединились аграрии из 10 регионов, в том числе из Калининградской, Ростовской и Ленинградской областей, Алтайского и Красноярского краев. Заместитель руководителя исполкома ОНФ, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич отметил, что уходящий год был сложным, но «весьма результативным». «Работали практически в круглосуточном режиме в штабах #МыВместе, брались за самые сложные просьбы и пожелания. У нас появились 1280 подшефных бабушек, о которых мы заботимся. Появилась акция «Довези врача до дома». На сегодня «автопарк» акции от «Молодежки» составил 1089 автомобилей. Началась работа так называемых групп быстрого реагирования. Ребята занимаются достаточно сложным физическим трудом по оборудованию обсерваций. Работа, проделанная в этом году, подталкивает к системным решениям. Мы заключили три соглашения: с МЧС, с Федеральным медико-биологическим агентством и Рослесхозом. Огромное спасибо команде, коллегам, средствам массовой информации, тем людям, которые нам говорят спасибо, потому что для нас это очень важно», – сказал он. Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль заявил, что преклоняется перед всеми, кто имел отношение к борьбе с пандемией. «Санитарками, водителями скорой помощи, фельдшерами и врачами, сестрами больниц. И в «красных», и в «некрасных» зонах», – подчеркнул он. Песков назвал главные вызовы 2020 года 29 декабря 2020, 18:38 Текст: Абдулла Шакиров

Мировой экономический кризис и растущая бедность, помимо пандемии коронавируса, стали главными вызовами уходящего года, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Экономика во всех ее ипостасях, бедность, растущая во всем мире. Это мы не говорим еще про то влияние, которое это окажет на беднейшие страны мира, а там голод», – сказал Песков телеканалу RTVI. «Конечно, как и все люди, мы думаем: «А это последняя пандемия? А это последний коронавирус?». Это все вызовы, которые стоят перед нами», – добавил он. Оценивая уходящий год, представитель Кремля отметил, что он был нервный, а его последствия еще не осознаются людьми в полной мере. Вместе с тем Песков считает, что 2020 год дал миру силы бороться последствиями коронавируса. «Мы теперь более или менее понимаем, как это делать. А если оценивать его, то по сравнению с предыдущими годами я бы больше двойки не дал ни за технику, ни за артистизм», – сказал он. Ранее Песков заявил, что Россия в 2021 году не сможет освободиться от негативного влияния всемирного кризиса, однако в Кремле ожидают не такое сильное падение экономики, как в 2020-м. В «Боевом братстве» пообещали пресекать попытки организации беспорядков в 2021 году 30 декабря 2020, 18:29 Текст: Ольга Никитина

У так называемого общественного возмущения в Белоруссии есть свои кураторы, которые стремятся не только внести хаос в Минске, но и рассорить братские народы, заявил первый зампред всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», депутат Госдумы Дмитрий Саблин. «Именно для недопущения подобной ситуации несколько лет назад создавалось движение «Антимайдан». Сейчас мы видим, что 2021 год в некоторых головах будет посвящен этому. У этих западных кукловодов достаточно марионеток, которые за малое готовы продать свою Родину», – приводятся слова Саблина в сообщении пресс-службы «Боевого братства». «Я каждый день последнее время встречаюсь с большим количеством патриотических организаций и сообществ, так вот, мы не допустим никаких волнений на улицах нашей страны. Я и моя команда будет с этим системно заниматься весь 2021 год», – заверил он. Кроме того, организация «Боевое братство» подвела итоги уходящего 2020 года. Там, в частности, сообщили, что провели свыше 30 тыс. мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, организация при поддержке Фонда президентских грантов реализовала проект «От общей Победы – к общему миру!». Автопробег стартовал во Владивостоке и завершился в городе-герое Москве, в нем приняли участие более 100 тыс. человек. В организации сообщили, что в рамках патриотического воспитания молодежи усилиями региональных отделений проведено 7937 патриотических мероприятий. Ветераны «Боевого братства» провели более 4 тыс. уроков мужества со школьниками. В период вспышки коронавируса актив «Боевого братства» оказал помощь продуктами питания и медикаментами 38 тыс. 860 пожилым людям, выдал 101 тыс. 400 масок, 61 тыс. перчаток, 4 тыс. антисептиков. В организации отметили, что президент России Владимир Путин наградил 20 членов «Боевого братства» памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».