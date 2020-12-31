Космонавты на МКС остались без новогодних подарков

Россияне на Международной космической станции (МКС) остались без новогодних подарков от родных из-за задержки с отправлением грузового корабля «Прогресс МС-16», сообщили в службе психологической поддержки экипажа.

«Все, что мы готовили с транспортником, который должен был уйти в декабре, оно придет в феврале. Подарки, рисунки, сюрпризы от семей они получат в феврале, к сожалению», – рассказали РИА «Новости» в службе.

Отмечается, что место на грузовике под подарки, рисунки и сюрпризы от семей остается зарезервированным. При этом космонавты смогут в новогоднюю ночь поздравить коллег, поскольку захватили сувениры с собой заранее.

Также в службе рассказали, что 31 декабря семьи и друзья смогут выйти на связь с космонавтами и поздравить их с наступающим Новым годом. Помимо того, на борт станции будет отправлено видеопоздравление от волонтеров из Москвы, записи новогодних развлекательных программ, а после Рождества – видеозапись рождественской службы Патриарха.

«Мы постараемся разнообразить личное время космонавтов во время новогодних праздников», – сказали в службе психподдержки.

Ранее российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков с борта МКС поздравили жителей Земли с наступающим Новым годом.

Напомним, космонавты рассказали, как отметят Новый год на МКС. Рыжиков и Кудь-Сверчков начнут отмечать Новый год с Камчаткой и продолжат вместе со всеми часовыми поясами России.